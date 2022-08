Trentino: 66 nuovi Carabinieri in arrivo al Comando Provinciale

Pubblicità

Pubblicità



Un contingente di 66 nuovi militari dell’Arma (tra cui 11 donne) è stato assegnato in via straordinaria e definitiva al territorio del Trentino, al termine del periodo formativo presso le Scuole Allievi, con arrivo ai reparti già avvenuto nel corso di questi ultimi 10 giorni di agosto.

Nessuna delle nuove unità è stata destinata ad Uffici o altre branche di natura burocratica o logistica, quanto piuttosto a 45 Stazioni Carabinieri della Provincia (sulle 74 presenti) con lo scopo non solo di colmare carenze organiche presenti oramai da tempo ma anche di contribuire a dare una concreta risposta a quelle zone del territorio maggiormente caratterizzate da episodi di delinquenza e degrado, tanto che 1/3 di questo personale svolgerà infatti servizio nelle aree di Trento e Rovereto, dando così un vigoroso impulso alla capacità di prevenzione e controllo dell’intera Arma trentina.

Nella mattinata odierna, presso la sede del Comando Provinciale in via Barbacovi, questo nuovo personale ha ricevuto il saluto del Comandante Provinciale Col. Ederle, a cui si è unito il benvenuto del Presidente Fugatti e del Vicario del Commissario del Governo (Dott. Di Donato) che hanno voluto gentilmente presenziare al particolare momento di inizio carriera di queste giovani e volonterose leve dimostrando così ancora una volta la vicinanza delle Istituzioni e della popolazione trentina all’Arma.

Pubblicità Pubblicità

I Marescialli giungono ai reparti dopo aver completato un iter formativo a impostazione universitaria, della durata di 3 anni presso la Scuola Marescialli di Firenze, durante il quale, oltre ad aver acquisito le necessarie competenze tecnicoprofessionali, hanno conseguito la laurea in “Scienze Giuridiche della Sicurezza“.

I Carabinieri, invece, provengono dalle Scuole Allievi di Torino, Reggio Calabria, Taranto e Iglesias, al termine di un percorso addestrativo durato dodici mesi, caratterizzato da attività formative di carattere militare e tecnico-professionale erogate da qualche anno con un impostazione metodologica più moderna, non solo sotto il profilo delle tecnologie oggi a disposizione ma anche di natura sociologica per meglio approcciare alle diverse problematiche che affliggono le comunità in cui andranno a prestare servizio (es apprendimento delle tecniche di comunicazione interpersonale, primo intervento sulla scena del crimine, gestione delle emergenze e delle persone in stato di agitazione, tecniche di primo soccorso, etc. ).

Questi militari, in definitiva, avranno l’opportunità di mettere in pratica nozioni e filosofia istituzionale apprese durante il corso, operando “tra la gente e per la gente”, con il principale scopo di aiutare chi ne ha bisogno, garantendo la sicurezza e la tranquillità delle genti sulle quali sono chiamati a vigilare.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità