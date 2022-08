Tre giorni di festa e iniziative con “Fine estate a Mezombart”

Pubblicità

Convivialità, sapori del territorio, tornei, stand delle associazioni, lotteria, esibizioni, divertimento e spensieratezza in strade e piazze della borgata.

“Fine estate a Mezombart”, in programma a Mezzolombardo venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto, sarà tutto questo e molto altro.

Quest’anno, infatti, gli organizzatori hanno dato vita a un programma particolarmente ricco, dopo due annate dominate dal Covid.

Venerdì alle 19 in Piazza delle Erbe ci sarà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, con la Banda cittadina che alle 18.45 partirà in sfilata da Via Filos. Alle 19.30 l’apertura degli stand enogastronomici.

La serata musicale sarà poi allietata alle 21.00 dalle note dei Fearless (cover anni Novanta e Duemila) in Piazza delle Erbe (a seguire, dalle 23, Dj set), mentre in Piazza Cassa di Risparmio – sempre alle 21 – si esibirà l’Orchestra Mirte.

Sabato nel primo pomeriggio ci saranno il torneo di briscola, l’aperitivo in musica e alle 19 l’inaugurazione della mostra «Percorsi d’arte» in Corso Mazzini. Una seconda mostra è dedicata alle Orchidee in fiore.

A pranzo e a cena saranno sempre attivi gli stand enogastronomici. Dalle 14 alle 23 del sabato (e dalle 10 alle 23 della domenica) lungo il Liston non mancheranno le bancarelle degli hobbysti.

Particolarmente fitto il programma musicale del sabato sera, che vedrà in Piazza Cassa di Risparmio alle 19 la Baby Dance con NOI Oratorio, alle 20 in Piazza Erbe il concerto del Gruppo Allievi Musica Moderna della Scuola Guido Gallo, alle 21.00 in Piazza Cassa di Risparmio il tributo a Max Pezzali e agli 883, in Piazza Erbe alle 22 l’esibizione di Mattia Zeni. A partire dalle 23, quindi, Dj Gallo in Piazza Cassa di Risparmio.

La domenica mattina spazio a tornei vari. Alle 15 torneo di morra allo stand dell’Asd Tamburello e allo stand dei Forcoloti goliardica sfida al «tiro al car».

Sempre domenica pomeriggio, a partire dalle 16, allo stand dei Vigili del fuoco volontari si terrà «Pompieropoli», percorso studiato per il divertimento dei bambini. Libri usati nell’atrio del municipio.

Sono previste inoltre esibizioni, tra le altre, di Asd Fantasy, Ginnastica di Mezzo, BF Dance Studio; ci saranno i laboratori creativi di Abibò, per stimolare i cinque sensi nei più piccoli.

Il gran finale, domenica sera, vedrà le battute del comico Lucio Gardin alle 21.30 di domenica in Piazza Cassa di Risparmio e, alla stessa ora, le note della Svitols Band in Piazza Erbe.

L’organizzazione di «Fine estate a Mezombart» è come sempre a cura della Pro Loco (sul sito prolocomezzolombardo.it tutte le informazioni e i dettagli) con il sostegno del Comune di Mezzolombardo e la collaborazione del Consorzio turistico Rotaliana Königsberg.

