Tragedia Marmolada: Davide Carnielli è in fase di risveglio

Pubblicità

Pubblicità



Dopo settimane di coma, il 30 enne di Fornace sopravvissuto alla tragedia della Marmolada (QUI link) è in una fase di risveglio.

A dare la notizia è stata la sorella Valeria, con un post su Facebook. in cui ringrazia anche autorità, soccorritori e tutti coloro che sono stati vicini alla loro famiglia e che li hanno aiutati a ritrovare e a curare Davide.

“Con questo post vogliamo raggiungere tutte le persone che, da quella terrible domenica, hanno pensato con affetto e speranza a Davide Carnielli e alla nostra famiglia. Siamo felici di dire che Davide si trova in una fase di risveglio. Lo attende un lungo percorso di guarigione, accompagnato dall’amore de suoi familiari.

Pubblicità Pubblicità

Saremo per sempre grati agli angeli del Soccorso alpino e a tutti i medici e gli infermieri dell’Ospedale di Treviso per le amorevoli cure prestate. Cogliamo l’occasione per ringraziare anche il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per il sincero e costante interessamento; il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per il concreto auto a ritrovare Davide.

Un grande grazie anche agli uomini dell’Arma dei Carabinieri ed agli Psicologi per i Popoli – Trentino presenti a Canazei. GRAZIE a tutti, a chi ha sperato e pregato… a chi continuerà a farlo. Davide è un ragazzo con un cuore grande, dove c’è spazio per ognuno di voi.“