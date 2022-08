Toro entra in banca e semina il panico fra i dipendenti – IL VIDEO

Pubblicità

Il video sta facendo il giro del web. Gli impiegati della Bank di Lod ad est di Tel Aviv hanno vissuto momenti di paura quando nei loro uffici è entrato in un toro creando scompiglio, dopo essere scappato al controllo del proprio allevatore. Come si vede dalle immagini l’animale appena entrato nel nuovo ambiente è in apparente difficoltà sui pavimenti di marmo.

Di corridoio in corridoio il toro è stato gradualmente sospinto verso un’uscita e costretto a entrare in un parcheggio, dove è stato imbrigliato e un veterinario del comune riuscito è a iniettargli un sedativo. Il toro è stato sarebbe avvistato non solo in banca ma anche sulle vie principali di Tel Aviv tra l’incredulità dei negozianti, dei passanti e degli stessi automobilisti.

Quindi è stato riconsegnato al suo proprietario. «Sembrava proprio di essere a Pamplona», ha commentato uno dei dipendenti dell’istituto. Di seguito il link dell’episodio conclusosi senza vittime. (clicca qui per vedere il video integrale)

