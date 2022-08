Scuole di Sant’Alessandro a Riva del Garda: divieto di fermata

Pubblicità

Per ragioni di sicurezza è stato istituito il divieto di fermata nel tratto di via Sant’Alessandro nei pressi delle scuole elementare e materna.

Nella zona circa un anno fa è stato introdotto, nelle fasce orarie di apertura e di chiusura delle scuole, il divieto di transito, regolamentato anche attraverso barriere automatiche, in risposta a una domanda di maggiore sicurezza proveniente sia dalle famiglie sia dalle scuole. In seguito si sono rilevati, negli orari diversi (quelli in cui il transito è consentito), ulteriori problemi di sicurezza causati dai veicoli che, fermandosi per delle soste, costringono altri veicoli a manovre non sicure, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Da qui la decisione del divieto di fermata, assunta anche in considerazione della presenza, nelle immediate vicinanze, di ampi parcheggi. La raccomandazione dell’amministrazione è di rispettare il divieto e di utilizzare, per le soste e le fermate, i parcheggi della zona.