Oipa denuncia: in Vallagarina cavallo e capre in condizioni spaventose

Pubblicità

Pubblicità



Nel Trentino ci sono diverse situazioni di presunti maltrattamenti ad animali; molti si definiscono “amanti degli animali”, salvo poi detenerli in condizioni davvero assurde e contro la legge. A denunciarlo è l’Oipa di Trento che conferma che quasi giornalmente arrrivano segnalazioni da più parti del Trentino che riguardano asini tenuti in condizioni pietose e in ambienti angusti, capre senza marchi auricolari, quindi significa che magari non hanno nemmeno mai visto un veterinario; cavalli, lasciati con scarso cibo e acqua che sono in grave stato di denutrizione.

E poi, cani e gatti, lasciati sui balconi, chiusi fuori sotto il sole con le temperature ben note di questa torrida estate.

Le segnalazioni di questo tipo vengono inoltrate ai sindaci, ai corpi di polizia municipale e all’azienda sanitaria veterinaria. «E, purtroppo – denuncia ancora l’associazione animalista – molto spesso tali segnalazioni finiscono con una semplice visita, magari anche preannunciata, al titolare dell’animale, che viene redarguito e la storia si ferma là. E i poveri animali non trovano soluzione, molto spesso, alle loro sofferenze, impartite da chi dice di amarli»!

Pubblicità Pubblicità

L’ultima di queste storie arriva dalla Vallagarina dove un povero cavallo e alcune capre sono davvero tenuti in condizioni spaventose.

Il cavallo è in stato di denutrizione avanzata, ha poca acqua e molto putrida, così come alcune capre che gli fanno compagnia; se non fosse per il buon cuore di alcuni cittadini, che ogni tanto portano lì acqua fresca e un po’ di cibo, probabilmente i poveri animali, lasciati in un campo sotto il sole cocente, starebbero ancora peggio.

E il caso presenta pure una recidività ricorda Oipa: «Nel 2019 ci eravamo occupati dello stesso proprietario, che trattava gli animali in questo modo; i provvedimenti all’epoca, fecero spostare gli animali nel luogo attuale e finì con un richiamo al signore per esortarlo ad avere miglior cura. Ma, pare che la recidività del signore abbia fatto sì che la situazione sia ancora davvero critica per questi animali. Noi, come associazione di tutela animali, raccogliamo queste segnalazioni, le verifichiamo e poi procediamo con l’inoltro alle autorità competenti; speriamo che, almeno questa volta, non rimanga tutto lettera morta».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità