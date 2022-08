«Notte di Fiaba» a Riva del Garda, niente fuochi d’artificio

Pubblicità

Pubblicità



Il Comitato Manifestazioni Rivane, organizzatore della Notte di Fiaba, ha annunciato sul proprio sito web l’annullamento per ragioni di sicurezza dello spettacolo pirotecnico in riva al lago.

«A seguito di ulteriori richieste in merito agli adempimenti necessari per autorizzare lo spettacolo pirotecnico –si legge sul sito www.nottedifiaba.it– il Comitato Manifestazioni Rivane, organizzatore dell’evento, a malincuore ha riconosciuto l’impossibilità di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente e per questo comunica che non è sua intenzione proseguire con l’organizzazione dei fuochi d’artificio previsti per domenica 28 agosto. La Notte di Fiaba certamente non si ferma: il programma è comunque ricco di iniziative, tra animazioni, spettacoli teatrali, concerti, mercatini e food truck».

Da parte sua, l’amministrazione comunale è dispiaciuta della scelta, che senz’altro priva la Notte di Fiaba di una sua parte attesa e caratteristica, sorta di evento nell’evento, ma comprende e accetta le ragioni del Comitato Manifestazioni Rivane.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità