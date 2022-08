Motociclisti e criminali non sono la stessa cosa

Pubblicità

Egregio direttore,

in questo momento in cui segnalazioni per bimbi gang e non ho sbagliato a scrivere, e binari presi di mira da non italiani, perché magari passo per razzista, il tempo per il controllo e la repressione dei motociclisti è un dato di fatto. E per il controllo ai delinquenti no? Mi dispiace per le forze dell’ordine di cui sarò sempre sostenitore.

E’ evidente che le poche risorse siano impiegate male e che i veri criminali siano sottostimati o declassati a micro, baby o locale delinquenza.

I motociclisti sì invece che sono un vero affare. Ogni fermato paga. I veri criminali sono liberi di fare ciò che vogliono. Massima pena una denuncia a piede libero. Complimenti per i controlli e per l’incasso delle sanzioni a chi circola con due ruote a motore.

Michele Franceschi

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)