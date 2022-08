Marmolada, riaperta la via ferrata Cresta ovest per raggiungere Punta Penia

Pubblicità

Pubblicità



Dopo 51 giorni dalla tragedia la Marmolada non è più off limits.

Dal quel terribile 3 luglio dove il crollo di un seracco lungo la parete nord è costato la vita a undici persone, sarà possibile tornare a camminare verso la vetta della Marmolada.

Punta Penia – 3.343 metri sul massiccio della Marmolada – torna infatti ad essere raggiungibile attraverso la via ferrata Cresta ovest, con accesso unicamente dalla Val Contrin.

Pubblicità Pubblicità

Lo prevede un’ordinanza firmata ieri mattina dal sindaco di Canazei, attraverso la quale è stata stabilita la riapertura del sentiero E606 fino alla forcella Marmolada, con divieto di proseguire in direzione Fedaia.

La discesa dalla montagna è consentita solo affrontando lo stesso percorso, mentre permane il divieto di affrontare la via normale attraverso il Pian dei Fiacconi.

In queste settimane la ferrata Cresta ovest è stata interessata da alcuni interventi, con la creazione di bypass, ossia punti di sosta per agevolare il passaggio degli escursionisti che affrontano la via in salita e in discesa. L’area della zona rossa – ridefinita dal Comune di Canazei a fine luglio – rimane immutata.