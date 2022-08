Manca poco alla 24^ edizione de “La Magnalonga dell’Alta Vallagarina”

Pubblicità

È stata presentata la 24^ edizione de “La Magnalonga dell’Alta Vallagarina” a Calliano in una location d’eccezione, il suggestivo Castel Pietra.

Sono già alcuni mesi che il Comitato sta lavorando all’organizzazione di questo appuntamento enogastronomico, in programma domenica 4 settembre, che mira alla valorizzazione del patrimonio culturale e della tradizione enogastronomica della Vallagarina grazie ad un’attiva collaborazione con le aziende del territorio, le amministrazioni dei Comuni di Besenello, Calliano e Volano e i numerosi volontari che ogni anno aderiscono con grande entusiasmo alla progettazione dell’evento.

Al tavolo dei relatori Francesco Mattè, presidente del Comitato Magnalonga, ha ringraziato i presenti e ha raccontato in breve l’edizione di quest’anno: due i percorsi fra cui scegliere con partenza da Besenello, uno a piedi fruibile anche con stile Nordic Walking (10 km) ed uno in bici (22 km) che si snodano fra i vigneti e i centri storici dei tre borghi coinvolti.

9 le tappe enogastronomiche (ridotte a 5 per il percorso in bici) dove si potranno degustare i piatti tipici locali accompagnati dai vini delle cantine del territorio ed anche un menu senza glutine grazie alla collaborazione con l’A.I.C. del Trentino. A corredo, fra una tappa e l’altra, tanti intrattenimenti teatrali e musicali per adulti e bambini a tema “Racconti e leggende”.

Ad anticipare la domenica di festa, “La MagnaLonga Summer Party” organizzata dalle associazioni giovanili e in programma il sabato sera al Parco Legàt di Volano con musica e un’enoteca con birre e vini locali.

I sindaci Maria Alessandra Furlini (Volano), Lorenzo Conci (Calliano) e Cristian Comperini (Besenello) hanno ribadito l’importanza di questa collaborazione che dura ormai da molti anni e che ha portato grandi soddisfazioni alle amministrazioni comunali ma anche alla popolazione locale. È positivo vedere un coinvolgimento sempre più alto di giovani all’interno dell’organizzazione dell’evento poiché è grazie a loro che un giorno questa iniziativa potrà continuare come da tradizione.

Armando Beozzo, presidente di A.I.C. del Trentino, ha raccontato che il menu sarà disponibile anche in versione senza glutine e ha ringraziato il Comitato Organizzatore per questa sensibilità che non sempre viene garantita nel mondo degli eventi.

Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, ha ringraziato i sindaci e Francesco Mattè per la dedizione costante che dimostrano ogni giorno verso il territorio, una dedizione molto sentita appunto anche dall’Azienda per il Turismo.

Il turista di oggi ricerca una combinazione di elementi culturali, naturalistici ed enogastronomici per la propria vacanza che siano lo specchio della realtà italiana ma soprattutto trentina e la Magnalonga traduce in pieno questa esigenza. L’Apt quest’anno ha fornito il proprio supporto non solo nella promozione dell’iniziativa, ma anche nella raccolta delle prevendite e nella formulazione di due pacchetti vacanza ad hoc per turisti singoli o in gruppo.

Le prevendite dei biglietti resteranno attive fino al 30 agosto tramite il sito www.lamagnalonga.org oppure contattando direttamente l’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo: 0464 430363 [email protected] In alternativa, potranno essere acquistati alla festa del sabato sera o il giorno stesso dell’evento.