L’odio dei giovani del PD Trentino contro Israele: «Etnostato autoritario e repressivo»

Raffaele La Regina, il capolista del PD nella Regione Basilicata ex assistente del vice segretario del PD Giuseppe Provenzano, Rachele Scarpa candidata del PD in Veneto, Youness Et Tahiri consigliere Pd di Lavis non sembrano casi isolati di odio nei confronti del popolo ebraico.

Se nei tre casi citati sopra si poteva infatti pensare a schegge impazzite, quello emerso nelle ultime ore è invece un comportamento collegiale del partito democratico a dimostrazione che dentro il partito di Enrico Letta la componente di odio verso il popolo ebraico esiste. Eccome!

Nel web infatti spunta un nuovo post lanciato sul suo gruppo social dal partito democratico Trentino dove si parla di “regime di apartheid di Israele” e di “deportazioni di massa” e “etnostato autoritario e repressivo”.

Parole che non ha certo bisogno di interpretazioni scritte il 21 maggio del 2021 e che dimostrano il forte odio contro Israele e l’appoggio incondizionato ai terroristi di Hamas che da anni portano l’orrore e la morte nello Sato Ebraico.

Il tentativo di un internauta di spiegare ai giovani del partito Democratico Trentino che quanto scritto sono dichiarazioni «farneticanti» viene subito tacciato e deriso.

Un militante del PD dopo aver scritto che sarebbero state sentite le sue ragione termina col dire: «ma ci riserviamo il diritto eventuale di riderLe in faccia»

E poi sotto largo ai «mi piace» e alle critiche sul segretario Enrico Letta colpevole di farsi vedere insieme a Matteo Salvini che da sempre combatte per la causa di Israele. Spiace anche che in rete non ci siano notizie dei giovani Democratici trentini. Chi sono? Come si chiamano? Chi è il loro presidente? Lo zero assoluto, forse perchè oggi ci vuole coraggio a metterci la faccia.

Enrico Letta ha più volte spiegato che è arrivato il momento di fare un po’ di largo ai giovani all’interno del partito. Ma sei i giovani democratici sono questi, la democrazia italiana e Trentina corre un serio pericolo.

Sì, perché coloro che sbandierano l’antifascismo, alla fine dimostano di essere mille volte peggio dei fascisti, che ormai in Italia sono estinti da decenni. Altro che «Forza nuova!». Ad essere sbattuti fuori dall’arco democratico italiano dovrebbero essere questi. E la scritta che appare sulla loro pagina social che cita: «Organizzazione Politica Giovanile Siamo giovani dai 14 ai 29 anni, antifascisti e democratici», è da Zelig.

Rimane la tristezza nel sentire queste «farneticanti» dichiarazioni da parte dei giovani «democratici» Trentini e l’umiliazione che il popolo ebraico e la comunità trentina deve ancora una volta subire. Vergogna partito democratico. Vergogna!