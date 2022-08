Grave incidente sul lavoro: 56 enne elitrasportato al Santa Chiara

Pubblicità

Ennesimo incidente sul lavoro in Trentino: il fatto è accaduto nella serata di ieri – lunedì 22 agosto – intorno alle 19:00 in Val di Sole, in una ditta nella zona artigianale di Malè.

Dalle prime informazioni, l’autista di un camion che trasportava delle travi di legno, durante le operazioni di scarico sarebbe stato colpito alla testa da alcune travi, per poi cadere a terra.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza dei sanitari del 118 che ha prestato le prime cure al 56 enne. Vista la grave dinamica è stato attivato anche l’elisoccorso che, in pochi minuti, ha raggiunto la piazzola dell’abitato di Malè.

In supporto al personale sanitario sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Malè che si sono occupate anche del trasporto dell’equipe sanitaria sul luogo dell’incidente.

Dopo essere stato stabilizzato, il 56 enne è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara a Trento per ricevere le cure del caso. Per ricostruire tutta la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cles e gli ispettori del Uopsal .

