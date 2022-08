Gli Archi dell’Orchestra Haydn chiudono la rassegna “Smarano Academy Music Festival 2022”

Pubblicità

Con un fortunato successo di pubblico, volge al termine la rassegna “Smarano Academy Music Festival 2022” organizzata dall’Accademia Internazionale di Smarano APS con il patrocinio del Ministero della Cultura e il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino-Alto Adige, Comune di Predaia, Fondazione Caritro, Comunità della Val di Non, Bim dell’Adige e Associazione Itinerari Organistici Tridentini.

Sabato prossimo, 27 agosto 2022 alle ore 20.45, nella Sala Concerti dell’Accademia di Smarano (Predaia), gli Archi dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento chiuderanno la stagione musicale con un ricco programma: W. A. Mozart, Divertimento in Re maggiore per archi K.136; G.P. Telemann, Concerto per violino in LA maggiore “Le Rane” TWV 51:A4; A. Vivaldi, Concerto per Due Violini, Vioncello e Basso continuo in Re minore Op 3. No 11. Rv 565; C. Saint Saëns, Sarabanda Op93; P. Warlock: “Capriol Suite”.

Da almeno mezzo secolo l’Orchestra Haydn è un pilastro del panorama musicale trentino e altoatesino: fondata nel 1960, per iniziativa dei Comuni e delle Province di Bolzano e di Trento, si è sempre mossa in un continuo crescendo.

Il suo repertorio spazia dal barocco ai contemporanei; e in più occasioni le sono state affidate prime esecuzioni assolute.

Suona abitualmente all’Auditorium di Bolzano e l’Auditorium Santa Chiara di Trento, inoltre è spesso ospite presso importanti teatri e festival in Italia e all’estero: è già apparsa in Austria, Germania, Giappone, nei Paesi Bassi, negli USA, in Svizzera e in Ungheria. Moltissimi i direttori ospiti avvicendatisi sul suo podio, fra gli altri Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Ottavio Dantone, Eliahu Inbal, Jesús López-Cobos, Riccardo Muti e Alberto Zedda.

Moltissime le registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI; ampio il catalogo di cd e dvd nei quali si è distinta per qualità e raffinatezza nell’esecuzione del repertorio.

Il concerto sarà aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili. L’ingresso al concerto è su offerta libera.

