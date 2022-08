Duplice incidente sulle strade dell’Alto Garda: feriti due motociclisti

Pubblicità

Ancora un duplice scontro sulle strade del Trentino: questa volta, i due incidenti sono accaduti sulle strade dell’Alto Garda nel pomeriggio e nella serata di ieri – lunedì 22 agosto – per la precisione a Linfano e a Nago.

Il primo incidente è stato registrato intorno alle 17:15, lungo la strada statale 240 in località Linfano, nel Comune di Arco, tra la Gardesana e l’incrocio con via lungo Sarca.

A rimanere coinvolta è stata una donna di 55 anni che, in sella al suo scooter, per cause in corso di accertamento si è scontrata contro una vettura finendo a terra.

La donna è stata soccorsa dai sanitari con un’ambulanza della croce bianca dell’Alto Garda. In supporto ai sanitari sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco di Arco con una squadra.

Per i consueti rilievi sono intervenute la pattuglia dei carabinieri della stazione di Torbole sul Garda e la polizia locale, che ha supportato nella gestione dell’intenso traffico che stava transitando nella zona.

La donna – dopo essere stata stabilizzata – è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Arco per le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai medici dell’ospedale, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Il secondo incidente stradale è accaduto nella serata di ieri intorno alle 21:30, sempre lungo la statale 240, stavolta nel centro abitato di Nago, nei pressi della chiesa di San Rocco.

Secondo una prima ricostruzione, uno scooter con a bordo un uomo di 39 anni – mentre era fermo per far attraversare delle persone sulle strisce pedonali – è stato tamponato da una vettura il cui conducente, probabilmente, non si era accorto dello scooter fermo, facendolo quindi cadere a terra.

L’uomo è stato soccorso da un’equipe dei sanitari del 118 giunti sul posto con l’ambulanza. In supporto ai sanitari è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco. Per i consueti accertamenti di legge è intervenuta poi la polizia di stato del commissariato di Riva.

L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale di Arco per le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai medici dell’ospedale, il 39 enne ha riportato traumi giudicati di media gravità.

