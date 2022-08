Duplice incidente sulla Gardesana: tre le persone rimaste coinvolte

Pubblicità

Duplice incidente stradale sulla 45 bis della Gardesana: lungo la strada, a distanza di pochi minuti uno dall’altro, ci sono stato infatti due incidenti. Il primo è avvenuto nella zona dei centri commerciali a Dro mentre il secondo a Pietramurata.

Il primo incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri – lunedì 22 agosto intorno alle 16:20 – ed ha visto coinvolta una vettura con a bordo mamma e figlia minorenne. L’auto stava procedendo all’altezza del cavalcavia in direzione Arco quando, per cause in corso di accertamento, ha sbandato finendo fuori strada nel canale di scarico delle acque bianche.

L’automobile si è infilata tra un muretto di delimitazione e il guard rail, terminando la propria corsa nel parcheggio del centro commerciale. Fortunatamente, non vi erano persone nelle vicinanze.

Soccorse da un’ambulanza dei sanitari del 118 partita dall’ospedale di Arco, con in supporto anche il mezzo della croce rossa della valle dei Laghi di stanza a Vezzano, donna e alla bambina sono rimaste illese ma sotto choc. Le due hanno poi rifiutato il trasporto in ospedale.

In supporto al personale sanitario sono arrivate la squadra dei vigili del fuoco di Dro con 6 uomini e la pattuglia della polizia locale dell’ Alto Garda e Ledro per accertare la dinamica dell’incidente.

Quasi contemporeanemente un secondo incidente stradale è stato registrato a Pietramurata. A rallentare il traffico nella zona è stato un tamponamento tra un furgone e uno scooter lungo la statale in via Borgo Nuovo nei pressi del negozio Elettro-One Srls.

Ad avere la peggio è stato un centauro di 19 anni di Dro che, nell’impatto con il furgone, è caduto a terra. Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza dei sanitari della croce rossa della valle dei Laghi. In supporto ai sanitari sono arrivati sul posto una squadra dei vigili del fuoco con 4 uomini, il poli soccorso e un’altra ambulanza.

Il giovane, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Santa Chiara a Trento per le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso trentino, le sue condizioni non sarebbero gravi. Per quanto riguarda i rilievi di legge, ad occuparsene sarà una pattuglia della polizia stradale di Trento. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti in entrambe le direzioni.