C’è anche una 21 enne trentina tra le persone coinvolte nel terribile incidente avvenuto ieri nel bellunese

Gravissimo schianto sulla A27 in località La Secca, nel comune di Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno, verso le 5 del mattino di ieri, lunedì 22 agosto.

Tre i mezzi coinvolti nel terribile incidente accaduto all’esterno dell’ultima galleria della A27: ferita anche una trentina, una 21 enne di Castello Molina di Fiemme.

La giovane, che viaggiava su una Ford Fiesta, è stata trasportata d’urgenza con l’elicottero al Ca’ Foncello di Treviso in codice rosso dove le hanno riscontrato un trauma facciale, un trauma toracico e altri traumi. La ragazza è attualmente ricoverata in terapia intensiva. Non c’è stato invece più nulla da fare per la 49 enne di Vittorio Veneto, Daniela Costacurta.

Sull’incidente stanno attualmente indagando gli agenti della polizia autostradale di Treviso: all’arrivo dei soccorsi, la Ford Fiesta e la vettura di Costacurta erano praticamente distrutte. Non è chiaro il come sia stato coinvolto il terzo mezzo e non è stato escluso un possibile salto di corsia dal parte di uno dei mezzi coinvolti.

Subito allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari con l’elicottero da Treviso, un’ambulanza del Suem 118, la polizia autostradale trevigiana, i vigili del fuoco di Belluno e di Vittorio Veneto.

