Attentato Dugina, 007 russi: “Uccisa da un donna ucraina fuggita in Estonia”. Kiev smentisce

“Risolto l’omicidio della giornalista russa Darya Dugina, nata nel 1992”: i servizi segreti russi consegnano una nota ai media in cui accusano chiaramente le forze speciali ucraine per l’omicidio della figlia del filosofo di estrema destra, nonché ideologo di Putin, Aleksandr Dugin.

Secondo i servizi segreti russi, infatti, l’artefice dell’attentato sarebbe Natalya Vovk che dopo l’attentato eseguito con una esplosione controllata a distanza, sarebbe scappata con la figlia in Estonia.

I servizi segreti sembrano non avere dubbi, tanto che attraverso dei video mostrano l’ingresso in Russia della presunta attentatrice, l’insediamento nel condominio di Darya e la fuga verso l’Estonia. Per questo, la donna ucraina sarà inserita nella lista dei ricercati ai fini dell’estradizione.

Nonostante la teoria russa, da Kiev arriva la smentita: “E’ falso che l’Ucraina sia coinvolta. È falso che la Guardia nazionale dell’Ucraina sia coinvolta in quanto accaduto. La Guardia nazionale sta adempiendo ai propri compiti legali sul territorio dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’intelligence del ministero della difesa ucraino.

Anche il padre di Dugina, Aleksandr Dugin ha lasciato una dichiarazione: “Come tutti sapete, a seguito di un attacco terroristico compiuto dal regime nazista ucraino mia figlia è stata brutalmente uccisa da un’esplosione davanti ai miei occhi. Era una bella ragazza ortodossa, patriota, corrispondente militare, una filosofa. I nemici della Russia l’hanno uccisa a tradimento“. Le autorità ucraine, intanto, mettono le mani avanti e vietano ogni assembramento pubblico fino al 25 agosto per il timore di azioni russe in occasione della festa dell’Indipendenza ucraina.