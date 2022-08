Youness Et Tahiri, «Israele come Hitler». La lega attacca: «Letta che dice?»

Pubblicità

Nuovo scontro tra il centro destra e il PD Trentino sul caso «Youness Et Tahiri», il consigliere comunale di Lavis eletto nelle liste del partito democratico che sulla sua pagina facebook ha paragonato Israele a Hitler.

Il nuovo caso di antisemitismo da parte di militanti del PD facenti parte delle istituzioni è emerso dalla denuncia di Roberto Rigione (qui l’articolo)

Quanto successo sta salendo anche alla ribalta nazionale. Oggi il Tempo ne ha dato ampia notizia.

Il Pd sembra ormai cavalcare i peggiori istinti antisemiti e nelle ultime ore stanno uscendo allo scoperto gli scheletri nell’armadio dem anche a livello locale. È il bue che dice cornuto all’asino. Il Pd accusa il centro destra di essere fascista, ma il primo ad essere è il partito di Letta visto quanto successo nell’ultima settimana.

Stamane sull’ennessimo attacco al popolo ebraico sono intervenuti i parlamentari della lega che so sono chiesti che dice Enrico Letta a riguardo.

«Il Pd, ogni giorno – si legge nella nota della Lega – svela un po’ di più il suo vero volto, intollerante e prevaricatore. Dopo La Regina, dopo Scarpa, è la volta di Youness Et Tahiri un consigliere comunale Pd di Lavis, in provincia di Trento, che scrive sui social che il popolo israeliano fa ‘la stessa cosa’ di ‘qualcuno di nome Hitler’. E’ vergognoso il paragone tra Israele e la Shoah, uno schiaffo a milioni di morti e ad un popolo che ha patito orrori inimmaginabili. Ci aspettiamo una presa di posizione netta da parte di Letta, a partire dalla immediata richiesta di dimissioni del consigliere Et Tahiri: tra negazionismi, sproloqui, minacce di morte in mezzo ad una strada, nel Pd di Democratico deve esserci rimasto solo il nome».

Arriva anche la posizione del PD Trentino sulla questione israelo-palestinese: «La nostra posizione è quella sintetizzata in Parlamento nel 2021 dall’On. Fiano, figlio di un deportato ad Auschwitz: “Nessuno pensi di eliminare lo Stato d’Israele e nessuno pensi che si possa dimenticare il desiderio del popolo palestinese di averne uno. La posizione storica del Partito Democratico è che in quella terra si scontrano due diritti e non un diritto e un torto. Chi vorrebbe cancellare dalla cartina Israele commette un delitto, come chi nega il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. C’è un’unica possibilità, difendere entrambi i diritti di due Stati che vivano in maniera pacifica uno vicino all’altro.”

E ancora: «In tal senso non intendiamo cedere a queste provocazioni, né accettare lezioni di antisemitismo dagli eredi politici di chi pensò, scrisse, emanò e applicò le leggi razziali e mandò migliaia di ebrei italiani nei campi di concentramento e sterminio».

Anche il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi, candidato sul collegio uninominale della camera a Trento nei giorni scorsi non era andato per il sottile sulla questione. «Il nuovo del Pd brilla per un vergognoso antisemitismo e per nostalgie bolsceviche. Complimenti! E poi vorreste fare la morale a Fratelli d’Italia» – Aveva scritto sulla sua pagina social

Intanto il consigliere di Lavis Youness Et Tahiri ha fatto sapere che non intende dimettersi mentre dal partito democratico del paese tutto tace. Anche il PATT alleato del partito di Letta non ha condannato le parole del consigliere.

