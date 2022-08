Successo a Cles per la mostra di Silvio Nicolodi

Pubblicità

Si è chiusa ieri, domenica 21 agosto, dopo 15 giorni di esposizione la mostra personale di Silvio Nicolodi. Molti i visitatori che hanno decretato l’esito positivo della mostra che ha destato molto interesse. «Voglio ringraziare tutti i visitatori – ha dichiarato l’artista noneso – e in particolare il professor Luigi Parrinello che mi segue ancora dagli anni 70, il rag. Paolo Leonardi per la concessione della sala Expo Val di Non e tutte le autorità intervenute».

Silvio Nicolodi aveva festeggiato con una personale organizzata a dicembre 2021 a Casa Grandi a Tuenno i 50 anni di attività artistica. (qui articolo) La mostra, organizzata dall’associazione pro cultura centro studi nonesi, è stata presentata dal professor Luigi Parrinello e l’inossidabile Caterina Dominici.

