Russia, morta in un attentato la figlia di Dugin, l’ideologo di Putin: si indaga su una pista interna

Ieri, la notizia della morte di Darya Dugina figlia di Alexander Dugin ideologo di Putin ha aperto diverse ipotesi. A partire, da un presunto attentato da parte di Kiev, subito smentito dalle parole del portavoce di Zelensky: “Non siamo uno Stato criminale”.

L’autobomba sarebbe dovuta saltare in aria con a bordo proprio Dugin, personalità di spicco vicina al Cremlino, con il chiaro obiettivo di attaccare Putin.

Padre e figlia però viaggiavano su due auto diverse e per questo, la vittima è stata solo la figlia trentenne, Darya che, come il padre, sosteneva ideologie ultranazionaliste di destra del padre, nonché convinta sostenitrice dell’invasione in Ucraina.

Al momento, però gli inquirenti sembrano orientati a portare avanti una linea investigativa interna che conduce a Mosca, dove Dugin aveva molti nemici.

Infatti, dietro la morte di Darya potrebbe esserci la mano dell’esercito repubblicano nazionale russo, a dirlo è un ex membro della Duma russa, espulso per attività anti Cremlino.

