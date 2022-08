Rifiutano i controlli dei Carabinieri e uno di loro si distende sui binari del treno. Denunciati 3 stranieri a Calceranica

Pubblicità

Pubblicità



3 denunce per interruzione di servizio e momenti di tensione ieri sera presso la stazione di Calceranica al lago. È questo il bilancio dei controlli dei carabinieri che da tempo seguivano i movimenti di un gruppo di stranieri che staziona spesso nel tardo pomeriggio intorno ai binari dei treni.

La segnalazioni degli adetti della stazione ha fatto partire domenica sera verso le 19.00 un blitz dei militari che hanno cominciato a controllare ed identificare il gruppo di stranieri composto di circa una decina di persone.

Fin da subito però 3 di loro, due nord africani di circa 40 anni e una donna rumena hanno cominciato ad innervosirsi, rifiutandosi di mostrare i documenti.

Pubblicità Pubblicità

Dopo alcuni momenti di tensione uno di loro si è messo disteso sui binari bloccando il passaggio dei treni.

Gli altri due hanno spalleggiato l’uomo cominciando ad inveire contro i carabinieri. Dalla stazione, per evitare la tragedia, è stato subito dato lo stop ai treni in arrivo.

I Carabinieri non senza fatica e con la solita professionalità che li contraddistingue in questo tipo di interventi molto pericolosi per la loro incolumità, sono riusciti a bloccare e a spostare il nord africano dai binari per così far riprendere il traffico ferroviario. Tutti e tre sono stati trasferiti in caserma e denunciati a piede libero per interruzione di servizio.