Quando la montagna diventa protagonista, lo straordinario romanzo storico di Paolo Malaguti “Il Moro della cima” al Forte Colle delle Benne

Per la Rassegna letteraria “Levico incontra gli Autori”, in collaborazione con la Piccola Libreria e la Biblioteca comunale di Levico Terme, mercoledì 17 agosto 2022 è stato presentato al Forte Colle delle Benne un libro che ben si sposa con il contesto: “Il Moro della cima” di Paolo Malaguti con Lorenzo Carpanè, giurato premio Itas libro di montagna.

Con questo romanzo storico il premiato scrittore padovano torna a raccontare la Prima guerra mondiale con gli occhi di un personaggio leggendario esistito veramente – Agostino Faccin (detto “ il Moro” 1866 – 1951).

Il protagonista della storia assomiglia alle sue montagne e su “la Grapa” trova la felicità, lui uomo di pianura la cui famiglia non aveva mai avuto interessi con la montagna.

Esisteva un solo luogo dove il Moro fin da bambino si sentiva al riparo dal mondo: tra i boschi di larici, i prati d’alta quota e qualche raro alpinista.

All’evento è presente la nipote del Moro Frun, venuta appositamente da Borso del Grappa per ascoltare la storia del nonno, che aveva rinunciato anche alla sua parte di eredità pur di seguire la grande pulsione per la montagna.

Così quando gli propongono di diventare il guardiano del nuovo rifugio sul monte Grappa, il Moro prende la decisione al volo.

Diventa il primo rifugista del CAI fino al 1922, e la fama dell’uomo dai baffi scuri e la pelle bruciata dal sole si diffonde in tutta la pianura.

Nel corso dell’Ottocento si fa strada il fenomeno del turismo alpino: austriaci, inglesi e tedeschi furono i primi scopritori delle Dolomiti e fiorirono le prime guide redatte da Wolf von Glanvell e da Grohman, entrambi alpinisti.

Anche il Moro incontrerà il geologo tedesco durante una camminata in montagna e sempre più turisti chiederanno la sua guida, perché nessuno come lui conosce ogni anfratto della vetta.

La Grande guerra è alle porte e nel 1918 il Grappa è la linea del fronte, diventerà un campo di battaglia, un cimitero a cielo aperto e infine un sacrario.

“Per una vita intera la Grapa era stata donna, e nessuno aveva avuto niente da ridire, e invece ormai la sua montagna era diventata un uomo, sui giornali, nei proclami, sulle lapidi.

Il Moro sulle prime, abituato a badare il suo, non obiettò quando sentì parlare del Grappa, ma al tempo stesso, quando toccò a lui aprire bocca, continuò con la vecchia scuola della Grapa.

Qui però cascava l’asino, perché tra uno sbuffo, una risatina e un’occhiata storta, ogni volta gli capitava qualcuno, civile o militare, che lo rimproverava, perché il Grappa non poteva che essere maschio, come maschio e virile era stato il supremo sacrificio dei tanti eroi che avevano battezzato quel monte con il proprio sangue”, così descrive l’autore la trasformazione del nome della cima.

Il fatto di poter raccontare la storia del Moro a scuola, dove Paolo Malaguti insegna, ha permesso all’autore di testare il gradimento degli studenti per il personaggio.

La vita del Moro presenta anomalie, nasce nel 1866 figlio di contadini, ciò significava dover proseguire l’attività famigliare a tutti i costi. Ma per una serie di mosse considerate sbagliate per l’epoca, il Moro riuscì a cambiare mestiere, diventando rifugista e guida per 25 anni sulla sua amata montagna.

L’autore è affascinato da questa figura storica, di cui le fonti non svelano nulla riguardo al periodo della giovinezza, a differenza della fase successiva quando il Moro è ormai famoso. Risulta quindi possibile dal punto di vista narrativo colmare questo vuoto con una narrazione romanzata.

Con il boom degli anni Sessanta cambia la vita in pianura come in quota e occorre fare una riflessione sul cambiamento della montagna che ci riguarda ancora oggi, un luogo che deve fare i conti con il turismo.

Ciò vale anzitutto per il Moro, che ha potuto conoscere la montagna pura, poi imbrattata e infine deformata dalla guerra.

Riguardo al Veneto lo scrittore riferisce il record negativo di maggiore consumatore italiano di suolo: ogni veneto ha un appartamento vuoto a sua disposizione!

In questo romanzo emerge il tema della modernità: la trasformazione prima e dopo la Grande guerra, la relazione tra pianura e montagna, strade, gallerie, trincee, teleferiche, cremagliere, ecc.. costruite durante il conflitto.

Il Moro assiste a questi drastici cambiamenti: “aveva ben visto come, dalla guerra in poi, il mondo pareva essersi messo a correre. Ora le auto che salivano alla cima a volte faticavano a trovare posto per fare manovra, mentre nel ‘19 se nelle domeniche d’estate ne salivano due o tre era già da raccontare”.

Il protagonista del romanzo ha offerto a Paolo Malaguti la possibilità di mettere sul tappeto una miriade di problemi, affrontando anche gli argomenti più spinosi; dal paesaggio completamente modificato a causa del conflitto e del ventennio fascista, fino al tema della memoria, che riguarda anche lo svuotamento delle radici e della cultura della popolazione dell’Impero austro-ungarico. Un tema ancora attuale se guardiamo alla guerra in Ucraina, sottolinea lo scrittore.

Emerge una caratteristica del Moro, la semplicità, che non è ignoranza. E’ una cultura da paese in grado di non farsi condizionare dagli imbonitori.

L’uso intelligente e sapiente del dialetto mescolato all’italiano, l’ironia e il rapporto uomo/natura e paesaggio sono fattori determinanti del successo di questo romanzo storico.

Secondo l’autore occorre lasciare spazi opachi nel testo dove mettere noi stessi come lettori, accettando anche la sfida di non comprendere appieno termini come “braghesse” o “kakani”.

Con la lettura di quest’ultimo brano dal lessico avvincente, Elisa Corni guida storica e project manager dell’Associazione culturale Forte delle Benne, invita il pubblico a continuare a fare cultura assieme. Non siamo ancora riusciti a rinarrare la storia.

“Bisognava essere ciechi, o ebeti, per non sentire cosa capitava proprio sugli Altipiani, dall’altra parte della Valsugana. Non bastava più mandare gli alpini del battaglione Bassano al forte sul monte Interrotto, adesso si davano da fare a costruirne di nuovi a cima Lan, al Lisser, a cima Campo, dove, si diceva, i lavori sarebbero terminati di lì a poco.

E dall’altra parte i kakàni [soldati austriaci ndr] non stavano con le mani in mano, ma tiravano su anche loro fortezze, da Luserna a cima Vezzena, dal Verle a Lavarone.

Il Moro non c’era mai stato, ma si era fatto raccontare per filo e per segno come andavano le cose. Non più fortezze di pietra, come quella un po’ vecchiotta al Tombion, ma mestieri mai visti prima, di cemento armato con anime di metallo, e calotte di acciaio che nemmeno venti uomini sarebbero stati in grado di sollevare.

L’aspetto ridicolo della faccenda era la presunta segretezza: nei forti italiani lavoravano come manovali anche parecchi trentini, e ugualmente nelle fortezze austriache a impastare sabbia e calce arrivavano parecchi taliani, su dalla bassa Valsugana o dalla Val d’Astico.

Eppure un vedutista di Bolzano, scovato da una pattuglia italiana a sistemare il suo cavalletto di fronte a un panorama di pascoli in fiore, venne prontamente arrestato con l’accusa di tracciare schemi e mappe per gli imperialregi”.

