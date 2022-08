La premier finlandese Sanna Marin nell’occhio del ciclone per aver festeggiato con gli amici

Pubblicità

A quanto pare, se si è donna e si lavora in politica non sia può uscire con gli amici o fare festa. Questo – almeno – è il messaggio che traspare dalla polemica che ha travolto di recente la premier finlandese Sanna Marin.

La 36 enne finlandese, qualche weekend fa, era ad una festa a casa di amici con molti volti noti del jet set finlandese e – come a tutte le feste – si canta, si beve, si balla… insomma, ci si diverte in compagnia.

Le polemiche si sono concentrate sul fatto che, nel video che è stato diffuso online, sembra esserci un possibile riferimento alla cocaina e che, nel corso della festa, si sia fatto uso di droga ma il tutto è stato negato dalla premier stessa che – giustamente – ha poi dichiarato che oltre al lavoro ha anche una vita privata che trascorre con famiglia e amici. E fare festa per una sera con gli amici è assolutamente legale, così come bere in modo moderato, se lo si desidera.

Lo scorso 19 agosto, la giovane premier ha poi dichiarato di essersi sottoposta ai test antidroga e che i risultato verranno resi pubblici.

Nel frattempo, sui social, si stanno moltiplicando video, foto e post in supporto a Sanna Marin dal nome “Solidarietà a Sanna”: le donne (finlandesi ma non solo) fanno presente che hanno anche loro il diritto di divertirsi e di avere una vita oltre al lavoro e alla famiglia.

Insomma, siamo nel 2022 ma risulta essere molto difficile cancellare i pregiudizi di genere: in fin dei conti, anche gli uomini impegnati in politica fanno festa e si divertono, eppure non vengono messi alla gogna mediatica come invece accade quasi sempre nel caso delle donne. Perché se un politico fa festa è normale mentre se è una donna a farlo allora si grida allo scandalo?