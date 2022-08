Elezioni politiche del 25 settembre 2022: online la dichiarazione per l’incarico di presidente di seggio e scrutatore

Pubblicità

C’è tempo fino a fine agosto per presentare la disponibilità all’incarico di scrutatore o presidente di seggio per le prossime elezioni politiche. Gli elettori del Comune di Trento, iscritti nell’albo degli scrutatori o dei presidenti di seggio che non hanno già comunicato la propria disponibilità e che desiderino svolgere l’incarico in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, possono comunicare la propria disponibilità fino al 31 agosto 2022.

Le dichiarazioni di disponibilità potranno essere presentate esclusivamente mediante lo sportello online: domanda disponibilità scrutatori domanda disponibilità presidenti

rivolgendosi per ogni eventuale chiarimento all’ufficio Elettorale (0461 884298 884299 ). Maggiori dettagli nel testo dell’avviso sul sito del comune.

