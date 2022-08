Due grossi interventi in meno di 12 ore per i vigili del fuoco di Taio

Pubblicità

Ore impegnative per il corpo dei vigili del fuoco volontari di Taio: la notte scorsa sono stati impegnati in un duplice intervento di ricerca persona, mentre in mattinata hanno preso parte alle operazioni di soccorso in un incidente stradale che ha visto coinvolte alcune vetture.

Il primo intervento si è svolto nella notte, per la ricerca di due persone scomparse nei pressi del parco la Spiaggia in località Le Plaze, nelle vicinanze del lago di Santa Giustina. Verso le 3:30 sono stati attivati i vigili del fuoco di Taio, Sanzeno, Banco, Cles e Tassullo per la ricerca persona di una coppia di turisti che non aveva più dato notizie.

I vigili del fuoco, in poco tempo, sono riusciti a rintracciare le persone e a metterle in salvo. Apparivano in buone condizioni, e l’allarme è rientrato con il ritorno delle varie squadre nelle rispettive caserme.

Il secondo intervento si è svolto in mattinata, pochi minuti prima delle 10:00, per un tamponamento tra tre vetture lungo la strada statale 43, nei pressi del distributore di benzina Esso a nord del centro abitato di Taio.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti nelle persone coinvolte, e non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Sul posto, le squadre dei vigili del fuoco di Taio hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada, oltre che regolato l’intenso traffico che stava transitando in entrambe le carreggiate. L’incidente ha causato forti rallentamenti e code. Per i rilievi sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Cles.