Depositata la lista dei candidati di Fratelli d’Italia: Alessia Ambrosi capolista del proporzionale alla camera

Verso le 10.30 di stamane il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia insieme al commissario Alessandro Urzì ha deposito della lista dei candidati di Fratelli d’Italia per i collegi del Trentino Alto Adige.

Rispetto alle previsioni dei giorni scorsi Alessia Ambrosi, invece che al collegio uninominale di Rovereto per il Senato, è stata dirottata come capolista sul collegio plurinominale camera per la Regione del Trentino Alto Adige. Per la consigliera provinciale ex leghista significa quasi sicuramente una nomina a parlamentare.

Andrea de Bertoldi, Senatore uscente, sarà candidato nel collegio uninominale della camera Trento. Marco Galateo sarà il secondo in lista sul collegio plurinominale camera per la Regione del Trentino Alto Adige e Francesca Gerosa la terza in lista sul collegio plurinominale camera per la Regione del Trentino Alto Adige.

Infine il commissario di Fratelli d’Italia e consigliere provinciale a Bolzano Alessandro Urzì sarà capolista del collegio plurinominale camera Regione Veneto.

Claudio Cia ha augurato una buona campagna elettorale a tutti, «Io farò la mia parte» – ha dichiarato l’esponente di Fratelli d’Italia che ha confermato che nel prossimo periodo, rafforzerà ulteriormente la sua presenza sul territorio trentino per sostenere i candidati di Fratelli d’Italia e della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni nazionali del 25 settembre.

