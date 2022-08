Costi troppo elevati: il centro di Trento rischia di diventare “una zona fantasma”

Pubblicità

Bialetti (agosto 2022) (QUI link), Mango (2020), Gaudì (2021), Maison du Monde (2021) e Conbipel (estate 2022): questi, sono solo alcuni dei negozi che negli ultimi due anni hanno chiuso i battenti nel centro di Trento.

Un centro che – nonostante sia uno dei più belli d’Italia – sta diventando sempre più difficile da tenere in vita. Via Armando Diaz, Via Oss Mazzurana, Via Manci, Piazza Cesare Battisti, largo Carducci, via Suffragio, Via San Marco, Via San Pietro: una volta erano il cuore pulsante di Trento, insieme alle vicine Piazza Dante e Piazza Fiera. Ora, invece, è sempre più frequente andare in centro e trovare serrande abbassate, cartelli e vetrine oscurate.

La crisi che stiamo vivendo in questo post pandemia sta evidenziando come sia sempre più difficile riuscire a conciliare le spese ed i guadagni, specie se si gestisce un’attività o se si è proprietari di un negozio.

Spesso, a mancare non è neanche la clientela, anzi! Sia da Bialetti che da Mango o Maison i locali erano spesso affollati. Il problema principale, come già detto, sono le ingenti spese che servono per mantenere aperte queste attività.

Ad esempio, lo spazio che Mango occupava (Palazzo Festi) nel 2020 costava circa 13 mila euro il solo locale, senza contare le spese extra. Spese che, con tutti i rincari che ci sono stati in questo ultimo anno, stanno diventando sempre più impossibili da sostenere: ormai tenere in piedi un’attività, pagando il personale in modo adeguato, contando affitto e bollette è diventata un’impresa non da poco.

E se da un lato il problema lo sono le spese per mantenere il tutto aperto, dall’altro c’è anche da tener conto dell’evoluzione dello shopping online che negli ultimi due anni è letteralmente esplosa: ancora adesso in molti preferiscono acquistare online, magari anche dal negozio “di fiducia” che si può trovare in centro città o in uno dei vari centri commerciali della zona.

Farsi recapitare gli abiti o i prodotti a casa è diventato un qualcosa di “naturale”, un qualcosa che magari anni fa poteva sembrare impossibile anche solo da immaginare, ma che ora è diventato parte della propria routine.

Questo, però, porta sicuramente delle problematiche che vanno affrontate: se Trento diventasse una città “fantasma”, diventerebbe un problema anche il pensare a come riqualificare e rilanciare la città stessa.

Tuttavia, ad oggi, il problema principale del centro di Trento restano gli affitti: molti negozi si trovano in palazzo storici, di conseguenza le cifre si alzano.

Non sono più molti quelli che si vogliono prendere il rischio e la responsabilità di sborsare delle cifre elevate per il solo affitto del locale.

Le spese extra sono in continuo aumento e nessuno vuole investire troppo tenendo conto della situazione di totale incertezza in cui ci troviamo al momento.