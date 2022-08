Approvato l’avvio dell’iter della variante tecnica “2022 – 2023” al PRG

Pubblicità

Pubblicità



E’ stato approvato dalla Giunta comunale l’avvio dell’iter della variante tecnica “2022-2023” (con la definizione degli obiettivi e dei contenuti) al Piano Regolatore Generale del Comune di Trento che si inserisce nel percorso di revisione generale del P.R.G.

Da domani – 23 agosto – tutta la documentazione sarà in libera visione del pubblico presso gli uffici comunali del Servizio Urbanistica in via Brennero 312 (Top Center), per la durata di trenta giorni consecutivi (fino al 22 settembre compreso).

Il Comune pubblica poi anche gli obiettivi che intende perseguire e, per trenta giorni, sul sito internet e nell’Albo pretorio, in modo che chiunque possa presentare proposte non vincolanti a fini meramente collaborativi.

Pubblicità Pubblicità

Allo stesso tempo verranno informati i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme nella logica di condivisione dei temi comuni prevista dalla convenzione del 2011 e nella prospettiva della futura richiesta di parere a seguito della prima adozione della Variante al P.R.G. per cui gli obiettivi sono stati definiti.

Il comune fa presente che, ai fini della data di scadenza della presentazione delle proposte non vincolanti vale la data di presentazione al Comune di Trento, la data del timbro postale o la data di recapito all’indirizzo di posta certificata del Servizio Urbanistica – Ufficio Pianificazione del territorio [email protected].

Con deliberazione 8 marzo 2017 n. 29 il Consiglio comunale ha approvato il Documento di indirizzo politico per il Piano Regolatore Generale, attraverso il quale l’Amministrazione comunale ha inteso avviare il percorso di revisione complessiva del proprio PRG.

Pubblicità Pubblicità



Con successiva deliberazione 7 marzo 2018 n. 19 il Consiglio comunale ha approvato il documento denominato “Il futuro della città di Trento si costruisce oggi. Obiettivi e percorso della Variante generale al Piano Regolatore Generale”, che ha previsto di articolare il nuovo PRG secondo la definizione di: sfide, quali macro obiettivi di senso ampio e di visione; obiettivi, quali risultati da perseguire ed indicazioni dei percorsi da intraprendere; strategie, quali indicazioni di carattere più operativo che non delineano soluzioni ma attività che possono concretizzare gli obiettivi stabiliti.

Gli obiettivi e le strategie contenute nel documento sopra indicato sono stati affrontati solo in parte nella variante 2019 al Piano regolatore generale. Al fine di proseguire nel percorso di revisione del PRG e dare attuazione a ulteriori obiettivi, ai sensi dell’articolo 37 comma 1 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, con propria deliberazione n. 189 del 28 luglio 2022 la Giunta comunale ha approvato il documento denominato “Variante tecnica 2022-2023 – Definizione degli obiettivi e dei contenuti” al fine di dare avvio all’iter della variante ordinaria al Piano Regolatore Generale del Comune di Trento denominata “Variante tecnica 2022-2023” che si inserisce nel percorso di revisione generale del PRG.

Il PRG del Comune di Trento tiene luogo del Piano territoriale della Comunità (PTC) e conseguentemente la definizione degli obiettivi è stata elaborata considerando non solo i contenuti che la legge attribuisce ai PRG, ma anche quelli attribuiti al PTC.

Si riassumono di seguito gli obiettivi della Variante tecnica 2022-2023:

• ridisegno del PRG sulla base catastale provinciale e adeguamento alla legenda unificata provinciale;

• riclassificazione delle aree agricole secondo le definizioni del Piano Urbanistico Provinciale;

• identificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico contemporaneo;

• adeguamento della delimitazione delle aree sciabili alla cartografia del PUP;

• adeguamento delle aree di protezione fluviale;

• integrazione nel PRG degli esiti della redazione della Carta del paesaggio comunale.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità