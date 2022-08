Anestesista brasiliano arrestato per stupro in sala parto

Pubblicità

Lo scorso 11 luglio in Brasile, un anestesista di 32 anni è stato arrestato per aver compiuto un gesto a dir poco atroce: l’uomo ha infatti abusato in sala parto di una paziente in attesta di partorire con il parto cesareo presso l’Hospital da Mulher Heloneida Studart di Vilar dos Teles, São João de Meriti, a Rio de Janeiro.

Ad incastrare l’uomo sono stati i colleghi che – insospettiti da alcuni comportamenti dell’uomo e dal fatto che in altre occasioni alle pazienti veniva applicata più anestesia del necessario – avevano nascosto nella sala un cellulare con cui lo hanno ripreso.

Il 32 enne era laureato in medicina presso l’università di Volta Redonda e lo scorso aprile aveva concluso la specializzazione in anestesia. Ora rischia dagli 8 ai 15 anni di carcere per lo stupro di una persona vulnerabile e sono in corso delle indagini per capire se ci sono state altre precedenti vittime.

