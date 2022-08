Allevano Bambi per due anni, ora glielo vogliono portare via

Pubblicità

La notizia ha fatto il giro del web in poche ore: in Valmalenco (provincia di Sondrio in Lombardia), negli ultimi due anni, un cervo è stato salvato ed ha iniziato a vivere con il cavatore-allevatore 58 enne Giovanni Del Zoppo e la sua famiglia.

Bambi, questo il nome dato al cervo, è ormai diventato parte integrante nella famiglia di Del Zoppo: nonostante possa stare nella stalla con le capre durante la notte, l’animale è in realtà libero e – se si allontana durante il giorno – poi torna da quella che è la “sua” famiglia.

Del Zoppo, due anni fa, mentre camminava nel bosco, aveva trovato il piccolo apparentemente abbandonato. Dopo averlo guardato senza avvicinarsi troppo – la madre sarebbe potuta tornare a breve – in serata ha deciso di tornare a vedere se il cucciolo era ancora lì. Una volta appurato che il cerbiatto era solo, ha deciso di prenderlo e di portarlo a casa, salvandogli la vita.

“La fauna selvatica, per legge, non può essere tenuta in casa, in stalla o in altri ambienti che non siano autorizzati. Fra un mese entrerebbe nella stagione degli amori e potrebbe diventare pericoloso. Non si può detenere un animale selvatico come fosse domestico, solo centri autorizzati lo possono fare.” Questo gli hanno detto gli agenti della Polizia Provinciale e dei veterinari quando sono andati da Del Zoppo a comunicargli che a settembre gli porteranno via Bambi nonostante l’animale sia stato trovato in ottima salute.

Come accade in questi casi, Bambi verrebbe rilasciato in un’area recintata dove farebbe la sua vita con animali che – come lui – non potrebbero venire rilasciati in natura.

Tuttavia la disperazione della famiglia è davvero tanta: è come portare via un tassello fondamentale delle loro vite. Al momento, Del Zoppo spera che Bambi non venga portato lontano, così da poterlo visitare mentre su Facebook c’è chi suggerisce di sistemare degli spazi vicino alla casa di Del Zoppo in modo tale che il cervo possa restare con loro.