Alieni in arrivo? No, sono i satelliti Starlink di Elon Musk

Sabato sera – verso le 22 – il web è stato inondato da video e foto di segnalazioni della catena di puntini luminosi che ha attraversato il cielo come un brillante trenino.

Tra ironia e preoccupazione, alcuni si sono pure chiesti se – dopo una lunga pandemia ed una guerra in corso – non fossero pure arrivati gli alieni a tormentare il nostro pianeta. Tuttavia, non c’è da preoccuparsi: si tratta semplicemente di Starlink, una serie di satelliti appartamenti ad Elon Musk.

A farla breve: “Starlink è una costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale americano SpaceX per l’accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza. La costellazione sarà costituita da migliaia di satelliti miniaturizzati prodotti in massa, collocati in orbita terrestre bassa (LEO), che lavoreranno in sintonia con ricetrasmettitori terrestri.“

In pratica sono dei satelliti che permetteranno di connettersi ad internet da ogni parte del mondo: oceani, deserti, isole, montagne. La copertura sarà globale. Ovviamente, questo progetto sta destando numerose polemiche e perplessità non solo riguardo ad un possibile danno ai lavori degli astronomi.

Al momento, se si vuole cercare di vedere queste luci nel cielo (che non hanno vita propria ma che riflettono la luce del sole) si può andare sul sito https://findstarlink.com e cercare dalla propria posizione il dove saranno posizionate nel cielo.