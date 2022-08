Via Libera per Ambrosi e De Bertoldi candidati di Fratelli d’Italia. Retromarcia di Tonina, non candida più

Pubblicità

Pur non essendo ancora stata ufficializzata, Giorgia Meloni al contrario di tutti gli atri partiti diffonderà la lista dei candidati solo al momento del deposito domani 22 agosto, è certa la candidatura per il collegio uninominale del Senato a Rovereto di Alessia Ambrosi e quella alla camera nel collegio uninominale di Trento del senatore uscente Andrea De Bertoldi.

Dentro Fratelli d’Italia c’è molto ottimismo sul successo di Alessia Ambrosi che dovrebbe vincere con circa seimila voti la partita su Donatella Conzatti che in molti a sinistra non voteranno per i suoi trascorsi politici poco coerenti.

La Conzatti infatti ha cambiato ben 11 partiti in poco anni, ed era stata eletta nel 2018 con i voti del centro destra, che poi dopo l’elezione ha tradito per passare subito con la sinistra.

Molta positività anche per Andrea De Bertoldi sul collegio della camera a Trento, visto anche l’ottimo lavoro svolto negli anni di legislatura. L’ex senatore era stato dato in un primo momento come candidato nell’uninominale di Lazio 2 invece che a Trento. Il tutto invece è rientrato e sarà della partita su Trento alla camera, che oggi per strategia territoriale è diventato il collegio più importante del Trentino.

Retromarcia invece da parte del vicepresidente della Provincia Mario Tonina che non candiderà più sotto il simbolo Patt-Svp sul collegio del Senato di Rovereto. La sua candidatura non era stata digerita da metà della Lega, da Civica Trentina di Gottardi e dal partito di Giorgia Meloni perchè rappresentava davvero una contraddizione.

Non si era infatti mai visto in Italia un vice presidente della giunta in carica eletto con i voti di un partito presentarsi alle elezioni in contrapposizione a chi lo aveva votato. Una incongruenza che avrebbe dovuto subito saltare all’occhio al presidente Fugatti che forse poteva fare a meno di costruire questa operazione apparsa ardua fin dall’inizio. A mettere lo stop definitivo alla candidatura di Tonina pare siano stati direttamente i vertici del partito di Giorgia Meloni in pieno accordo con Salvini.

