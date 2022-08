Taio, inaugurata l’autobotte che “protegge” le strutture lambite dalle fiamme

Pubblicità

Cerimonia di inaugurazione ieri a Taio, nel comune di Predaia, per la nuova autobotte in dotazione al locale Corpo dei Vigili del fuoco volontari, guidato dal comandante Cristian Tarter.

All’appuntamento sono intervenite diverse autorità, tra le quali il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina, affiancato dal sindaco di Predaia Cova.

E’ stata l’occasione per evidenziare l’impegno, la dedizione e la passione con cui viene affrontata l’attività al servizio della comunità locale, oltre che l’importante collaborazione con le altre realtà del territorio: l’opera di questi uomini e di queste donne richiede non solo doti umane, grande passione ed abnegazione, ma anche altissima professionalità e specializzazione.

Un grazie speciale dunque a donne e uomini che attraverso il loro impegno riempiono di significato l’esperienza del volontariato che è il valore forse più importante in cui si rispecchia una comunità.

Il Corpo di Taio conta attualmente 44 vigili del fuoco volontari effettivi con un’età media inferiore ai 30 anni, oltre ad 8 allievi.

Importante è la presenza femminile soprattutto tra le nuove leve: qui svolgono servizio 3 ragazze, a fronte di altrettante donne tra le fila degli effettivi.

Come è stato ricordato dal comandante Tarter, che a gennaio ha raccolto il testimone del predecessore Gianni Dal Ri, i Vigili del fuoco volontari di Taio hanno svolto nel 2021 circa 120 interventi, la maggior parte dei quali su incidenti stradali.

Negli ultimi dieci anni, i volontari hanno svolto 972 servizi di soccorso (per una media di circa 2 interventi in settimana), di cui 87 su altrettanti incendi. La nuova autobotte, al servizio del Corpo e dunque della cittadinanza, è dotata dell’innovativo sistema di spegnimento Cafs (Compressed air foam system), che consente un importante risparmio d’acqua e la copertura con la schiuma delle strutture che si trovano nei pressi delle fiamme, contenendo il rischio che queste si propaghino ulteriormente in particolare in caso di incendio del tetto in centro abitato.

Il mezzo è stato dunque acquistato guardando alle esigenze dell’intero territorio comunale di Predaia.

L’autobotte è dotata di un serbatoio d’acqua di 3.200 litri e di una riserva di schiuma di 200 litri. Il suo acquisto è stato finanziato al 70% con il “Piano pluriennale per la concessione di contributi ai Corpi dei Vigili del fuoco volontari” della Provincia autonoma di Trento.

Anche il Comune di Predaia ha dato il proprio contributo, mentre la parte restante – pari a circa 60mila euro – è stata sostenuta grazie all’aiuto di altri enti e con il frutto delle attività del Corpo. Un risultato di cui i Vigili del fuoco vanno giustamente orgogliosi.

