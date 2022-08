Su TikTok esplode il caso LightLark

Pubblicità

Mancano solo pochi giorni all’uscita di uno dei libri più attesi da “booktok” ovvero la parte di utenti su TikTok che parla di libri: parliamo di LightLark, un libro di Alex Aster che fino a poche settimane fa contava ben 4 stelle su Goodreads ma che ora, improvvisamente e addirittura prima della sua uscita, ne conta appena due e mezzo.

Su TikTok nelle ultime ore non si parla d’altro e ci sono letteralmente due fazioni: chi supporta libri e autrice e chi invece li distrugge completamente (c’è anche una parte neutra ma si tratta davvero di una minima parte).

Ma andiamo con ordine: di cosa parla LighLark? LightLark è un libro YA/fantasy che è valso alla sua autrice un contratto a 6 cifre nel 2021, circa 1 milione di follower su TikTok e un contratto cinematografico. Insomma sembrerebbe una perla rara, interessante e di certo bello da leggere.

Tuttavia, mentre autori anche noti hanno lodato il libro in anteprima, tantissimi utenti lo hanno distrutto: l’assurdo è trovarsi con più di 1000 voti e 400 recensioni al 19 agosto su di un libro che dovrebbe uscire in inglese il 23 agosto 2022.

La trama, in realtà, sembra molto interessante: parla di una competizione – un gioco – che si svolge su un’isola che appare solo una volta ogni 100 anni, in cui i governanti di ogni reame (6) vanno per spezzare la maledizione che affligge i loro regni. Ogni sovrano ha qualcosa da nascondere. La maledizione di ogni reame è unicamente malvagia. Per distruggere le maledizioni, un sovrano deve morire.

Tutto ciò è molto intrigante e se a portare questo libro sul grande schermo saranno alcuni dei produttori che hanno curato gli adattamenti di Twilight, The Hate You Give, The Fault in Our Stars e Maze Runner, forse questo libro non può essere il fiasco che molti dicono.

Sembrerebbe che ad infastidire molti sia stato il fatto che molti dei dialoghi e delle scene descritti nelle clip su TikTok non siano poi stati riportati nel libro. Tuttavia, il lavoro dietro una pubblicazione è immenso, e questi dialoghi e scene potrebbero essere stati riadattati poi, dopo la prima stesura. Perché quindi cercare di demolire un’autrice giovane, che ha l’occasione della vita tra le mani, dopo essere stata – a sua detta – rifiutata numerose volte da varie case editrici?

Probabilmente, bisognerà attendere il 23 agosto ed effettivamente leggere questo libro prima di dare un parere. Ci sono libri famosissimi che non piacciono a tutti, magari sarà lo stesso con LightLark. Certo alla fine si è combattuti: ascoltare chi lo definisce scritto e gestito male oppure fidarsi di chi lo dichiara quasi meglio del super successo di A Court of Thorns and Roses?

