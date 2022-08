L’Italia “fascista” che Letta non vuole

Pubblicità

Egregio direttore,

dopo il voto del 25 settembre la prossima Italia che avremo diverrà “fascista”; un’ Italia che tornerà ad avere voce in capitolo in Europa, dove la Germania in primis non ci obbligherà più ad essere sudditi compiacenti, dove non saremo più obbligati contro la nostra volontà a subire la violenta prepotenza delle lobby farmaceutiche e dei loro scagnozzi che ambiscono a candidare nelle file del Pd, sperando di essere eletti in Senato o di diventare Ministri “tecnici” della Sanità.

Sarà un’ Italia “fascista” dove nelle nostre strade si potrà circolare tranquillamente di notte senza essere rapinati, senza venire accoltellati, senza essere gambizzati, e senza che le donne vengano violentate, perché la prossima Italia “fascista” sarà questa, dove ci saranno maggiori controlli e maggiore sicurezza urbana.

Un’ Italia sicura, dove la delinquenza straniera non sarà più un costo sociale di mantenimento nelle nostre carceri, offrendo così una concreta possibilità di sfoltimento alle strutture carcerarie, ma dove questi “indesiderati cittadini”, verranno inviati a espiare le loro pene nelle carceri dei loro paesi d’origine.

Sarà un’ Italia dove non verranno messe le mani nelle tasche degli italiani con patrimoniali folli e dove il concetto di proprietà privata verrà rispettato.

Non ci sarà più un commercio selvaggio senza regole e con furberie varie evadendo le tasse, da parte di soggetti extracomunitari che si prendono beffa delle nostre regole e delle nostre leggi, perché questa prossima Italia “fascista” non lo permetterà più!

Non ci saranno più spacciatori a cielo aperto di giorno e di notte che vendono morte e che lordano ed invadono i parchi pubblici e le piazze delle città, con risse che sono sotto gli occhi di tutti per spartirsi la lottizzazione della droga.

Non ci saranno più “baby gang” che spadroneggiano, delinquendo e schiamazzando e forse verrà anche ripristinato l’obbligo del servizio militare, per dare un segno di recupero e disciplina fisica e morale ad orde di scalmanati che terrorizzano e violentano il vivere civile delle città.

Probabilmente verrà definitivamente tolto dalle strade l’indecorso spettacolo di povere schiave del sesso, sfruttate da persone senza scrupoli legate alla mafia e verranno aperti dei “Centri del sesso sicuro” quelli che una volta venivano definiti “bordelli”, dove “libere professioniste volontarie, nonchè cittadine in regola con le tasse” e clienti, subiranno una profilassi sanitaria di volta in volta a tutela della salute pubblica, come avviene negli Stati più civili ed avanzati.

Ci saranno pene più severe per chi si diletta ad incendiare boschi e montagne con danni demaniali e patrimoniali incalcolabili, ponendo a serio rischio l’incolumità delle persone che abitano in quelle zone, perché la prossima Italia “fascista” interverrà anche in questo settore, perché sono troppi gli imbecilli che emulano Nerone che purtroppo è passato ingloriosamente alla Storia, solo per una leggenda metropolitana, in quanto lui avrà al massimo acceso un fuocherello nel giardino della propria villa.

Ci sarà un’ Italia “fascista” che regolerà la giustizia, non facendo sprofondare nell’angoscia persone assolte in primo grado e in secondo grado che non dovranno più temere e purtroppo vivere il trauma esistenziale di un baratro emotivo, fisico ed economico dovuto ad una riapertura dei processi.

Non ci saranno più nullafacenti che si godono il reddito di cittadinanza, rifiutando il lavoro, perché è più comodo starsene sul divano a guardare la televisione che non andare a lavorare e magari per ammazzare l’ozio fare qualche lavoretto in nero!

Ci saranno provvedimenti per rilanciare l’occupazione, perché è questo che la prossima Italia “fascista” vuole, con un rinnovamento generazionale nel campo del lavoro, permettendo alle persone che hanno lavorato una vita, di godersi la meritata pensione, offrendo adeguati livelli occupazionali per i giovani e non regalare loro un indignitoso obolo per “tenerli buoni” e accaparrare voti per la Sinistra, come sta tentando di promuovere Letta con la mentecatta idea di una patrimoniale per tale scopo!

Ci sarà una riorganizzazione in campo sanitario dove non ci saranno più attese di sei mesi o un anno per poter avere una visita medica convenzionata con la mutua: la prossima Italia “fascista” questo non lo permetterà più.

Non ci saranno più carceri dove si sopravvive in maniera disumana e dove sono in continuo aumento le morti per suicidio, ma ci saranno dei centri di recupero e reinserimento umanizzati, dando la possibilità di riscatto sociale anche a chi ha sbagliato.

Questa è l’Italia “fascista” che la Sinistra italiana non vuole e che tanto teme e che cerca di combattere in tutte le maniere!

Se queste prospettive post 25 settembre non fossero di vostro gradimento, date vita al vostro “italiano antifascismo” votando tranquillamente per la coalizione di Sinistra!

Adriano Bertolasi – Trento

