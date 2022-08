Legambiente: in Italia il 32% delle acque sono inquinate oltre i limiti di legge. Le sanzioni in arrivo dall’Europa

Pubblicità

I numeri parlano chiaro. Il 32% dei campioni prelevanti nelle acque costiere e lacustri italiane è risultato fuorilegge. Un dato reso noto da due campagne itineranti di Legambiente che ha spiegato come il monitoraggio scientifico nel 2022 ha interessato 18 regioni e 37 laghi italiani.

Sono stati oltre 200 i volontari che dal 20 giugno al 1° agosto hanno prelevato circa 387 campioni di acqua, sottoposti poi ad esami da cui sono emersi 124 campioni con contento inquinato oltre i limiti di legge.

I più controllati sono i canali, i torrenti e le foci dei fiumi, ovvero i principali veicoli di inquinamento causato da cattiva depurazione o da scarichi illegali che arrivano fino al mare nel laghi.

Nei campioni è stata controllata la concentrazione di parametri di tipo microbiologico, come Enterococchi intestinali ed Escherichia coli. Nel dettaglio, il 31% dei punti campionati dalle campagne nei mari italiani (83 su 261) hanno dato valori oltre i limiti di legge. Si parla in media di un punto inquinato ogni 91 km di costa. Oltre i limiti di legge, anche il 55% delle foci sotto esame, il 42% delle quali è risultato “fortemente inquinato”.

Legambiente aggiunge come l’Italia si in ritardo nel portare a termine i lavori necessari per risolvere il problema. Intanto però, la Direttiva Europea sulle acque reflue ha in corso degli aggiornamenti per adattare i limiti ai diversi danni del cambiamento climatico. E’ quindi previsto che aumenteranno le multe Ue nel nostro Paese, visto che l’Italia non si è ancora allineata ai nuovi obiettivi europei.

