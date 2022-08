Consigliere del PD di Lavis: «Israele come Hitler». Bertoldi: «Sconvolti da quanto sta emergendo in queste ore»

Pubblicità

Pubblicità



Continuano le gaffe e i momenti difficili per il PD e i partitini alleati.

Non è stata proprio una settimana facile per il PD, il partito che punta a diventare il primo alle elezioni del 25 settembre 2022 grazie ai variegatissimi accordi con un numero indefinito di partitini.

Il capolista del PD nella Regione Basilicata tal Raffaele La Regina, ex assistente del vice segretario del PD Giuseppe Provenzano, nel 2020 scriveva su Facebook: “In cosa credete di più: legittimità dello Stato di Israele, alieni o al mollicato di Mauairedd?”

Pubblicità Pubblicità

Nelle ultime ore è spuntato anche il caso di Rachele Scarpa. Sotto la lente d’ingrandimento è finito un post della candidata pubblicato nel 2021.

Citando anche Human Rights Watch, Scarpa parlava di “regime di apartheid di Israele” e di “atti di guerra e di repressione nei confronti dei civili da parte del governo israeliano”.

Queste parole, ritirate fuori, hanno provocato diverse reazioni. “Un’altra aspirante parlamentare del Pd ha scritto gravi post contro Israele: si tratta di Rachele Scarpa. Troppi esponenti del Pd parlano come estremisti islamici: una vergogna“, ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini. Fazzolari ha parlato di “deliranti attacchi”, Orsini di “pesante indizio della mentalità che serpeggia in una parte significativa della sinistra italiana”, definendo “addirittura osceno accostare le parole Israele e apartheid”.

Pubblicità Pubblicità



Raffaele La Regina, che ha ritirato la sua candidatura, e Rachele Scarpa che invece si candiderà dovrebbero rappresentare la nuova gioventù del partito Democratico. L’inizio non è molto incoraggiante.

Anche in Trentino però non ci facciamo mancare nulla. Ieri alle 16.24 Roberto Rigione simpatizzante di Fratelli d’Italia nato a Lavis, ora in Francia, ma in procinto di tornare nel paese natio ha deciso di “sondare” il terreno per capire come la pensano i partiti di Lavis sullo Stato di Israele.

Lo ha fatto diffondendo sulla sua pagina facebook un comunicato che riportiamo integralmente sotto chiedendo espressamente, come fosse una interrogazione in piena regola se in consiglio comunale ci siano persone che in passato hanno espresso posizioni contro Israele o contro il diritto all’esistenza di Israele; persone che hanno paragonato il popolo israeliano ad Hitler; e quale fosse la posizione dei partiti sul tema.

L’ultimo quesito riguarda quali provvedimenti i vertici dei partiti prenderebbero se un consigliere comunale sostenesse le posizioni sopraindicate.

Dopo oltre 24 ore alle domande di estreme attualità ha preso posizione solo la Lega condannando la sua chiara e netta posizione di condanna sulle parole espresse dai due giovani del PD.

Gli altri non hanno risposto, «addirittura la sezione del PATT ha deciso di rimuovere il tag dal mio post» – sottolinea Rigione che teme che «Il caso di Raffaele La Regina non sia un caso isolato!»

Roberto Rigione (nella foto sopra) ha ragione a preoccuparsi perché il consigliere comunale di Lavis Youness Et Tahiri, (foto) eletto nel partito Democratico, sul suo profilo social (sotto) scrive che «il popolo israeliano è simile a Hitler», e nelle condivisioni si aprla anche di genocidio e si legge addirittura che “il popolo palestinese è oppresso in casa propria”, quasi a voler far capire che Israele non debba esistere. «Reputo questi contenuti inqualificabili, come reputo inqualificabile il silenzio delle forze politiche presenti a Lavis» – conclude Rigione.

Arriva anche la forte reazione del presidente di Alleanza per Israele Alessandro Bertoldi che dichiara: «È il terzo giorno consecutivo che siamo costretti ad occuparci di una nuova segnalazione di affermazioni deliranti, di mistificazione della realtà, odio per Israele e i suoi cittadini da parte di un esponente politico istituzionale. Questa volta si tratta di un Consigliere comunale trentino, eletto nel Comune di Lavis, nelle liste del Partito Democratico: Youness Et Thairi. Il Consigliere ha attaccato più volte duramente lo Stato ebraico nei suoi post su Facebook, spingendosi addirittura a sostenere l’equivalenza tra ciò che fanno gli israeliani e ciò che fece Hitler con la Shoah. Testualmente: “dovrebbero essere i primi (israeliani), a capire cosa vuol dire essere massacrati visto che cè stato qualcuno di nome Hitler che gli sterminava e invece fanno la stessa cosa!»

E ancora: «Siamo davvero sconvolti da quanto sta emergendo in queste ore: troppi esponenti politici perseverano in attacchi antisemiti, di odio nei confronti di Israele e del popolo ebraico. Sostenendo teorie mistificatorie della realtà e talvolta complottiste, mancando di qualsiasi rispetto per le vittime della Shoah e per i loro discendenti, addentrandosi in paragoni e teorie assurde. Chiediamo al Consigliere di Lavis (Tn) le sue immediate dimissioni per rispetto della carica istituzionale che ricopre, nonché che il partito d’appartenenza provveda alla sua immediata espulsione e a una netta presa di distanze dalle sue parole. Rinnoviamo l’appello ai partiti per una seria ed efficace selezione della loro classe dirigente, affinché non siano casi come questi a gettare discredito sul loro operato.»

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità