Codacons: Trento Milano e Bologna le città più care d’Italia

In una indagine, il Codacons ha messo a confronto prezzi e tariffe di un paniere di beni e prestazioni nelle principali città italiane. In base ai risultati registrati, Milano risulta la città più cara. Tra le città maggiormente care purtroppo c’è anche Trento, insieme a Bologna.

Per riempire il carrello della spesa nel capoluogo lombardo si spendono circa 116 euro, il 17,7% in più rispetto alla media nazionale e il 54% rispetto a Napoli la città più economica d’Italia, dato che gli stessi prodotti possono essere acquistati per 75 euro. Seguono a ruota Pescara e Palermo.

Alcuni esempi. Il petto di pollo più economico si trova a Pescara (in media 8,82 euro al kg), le alici più care a Roma (9,71 euro al kg), mentre il salmone a Milano arriva a costare quasi 30 euro al kg. In relazione ai servizi – dentista, lavanderia, parrucchiere, ecc. – la città dove si spende di più è Aosta, con una media di 458 euro, il 29,7% in più rispetto al resto d’Italia.

