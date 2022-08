Brutta caduta al crossodromo Ciclamino, 17 enne gravissimo

Pubblicità

Brutto incidente oggi, domenica 21 agosto, presso il circuito del crossodromo Ciclamino a Pietramurata.

Poco prima delle 15.00 un ragazzo di 17 anni residente nella provincia di Mantova, mentre stava compiendo dei giri di allenamento all’interno del circuito insieme alla propria squadra, ha perso il controllo della sua moto durante un salto.

Il 17 enne è finito sul terreno in modo rovinoso battendo violentemente il capo e la schiena. Si è capito subito che l’infortunio era serio. Il ragazzo è stato subito soccorso dagli addetti alla pista e poco dopo dai sanitari arrivati sul posto con due ambulanze del 118 e della Croce Rossa, partite dall’ospedale di Arco e dalla valle dei laghi di stanza a Vezzano.

La condizioni del giovane sono apparse serie da subito e per questo è stato attivato anche l’elicottero che in pochi minuti ha raggiunto il crossodromo atterrando direttamente sul prato della pista.

In supporto ai sanitari sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Dro coordinate dal comandante Luca Sartorelli. Il ragazzo dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara a Trento per ricevere le cure del caso nel reparto di rianimazione.

Dalle informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso trentino le condizioni del giovane sarebbero molto gravi per i gravi poli traumi riportati.

