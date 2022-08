Si schianta con la moto in via Maccani, 40 enne grave. Ma è giallo sulla dinamica

Pubblicità

Il terribile incidente è successo nella giornata di sabato poco prima delle 21.00 e ha coinvolto un 40 enne che è finito in ospedale. Le sue condizioni sono state definite gravi. È ricoverato nel reparto di rianimazione in coma farmacologico.

La gravi ferite alla testa riportate dal 40 enne di Gardolo hanno costretto i medici al coma indotto per proteggere il cervello e il suo sistema nervoso.

Il centauro a bordo del suo scooter stava viaggiando su via Maccani in direzione nord quando all’altezza di via Bepi Moar in prossimità delle striscie pedonali improvvisamente è uscito di strada finendo contro le protezioni in ferro del marciapiede opposto.

Lo schianto è stato terribile e il 40 enne ha subito perso i sensi. Il conducente di un’autovettura ha lanciato l’allarme e i sanitari sono subito intervenuti sul posto insieme alla polizia locale

Questa è la ricostruzione dell’incidente. Sulle responsabilità invece la polizia locale sta indagando dal momento del fatto. I poliziotti intervenuti sul posto infatti sono sono convinti del tutto che il 40 enne sia uscito di strada autonomamente.

Gli uomini della municipale hanno interrogato i baristi della zona e nella giornata di ieri (foto) si sono recati sul posto per visionare le telecamere poste fuori da alcune aziende per verificare le eventuali immagini che possano chiarire il giallo.

Ci sono però delle certezze: il conducente dello scooter stava guidando a velocità molto elevata e forse sotto l’effetto dell’alcool.

Fra le ipotesi anche un possibile sorpasso di un autovettura finito male, oppure l’attraversamento improvviso di qualcuno sulle striscie pedonali che ha fatto perdere il controllo della moto al centauro.

Da tenere in considerazione anche la possibilità che a far sbandare il 40 enne possa essere stato un monopattino.

A quell’ora infatti – sottolineano molti testimoni – di ritorno dal centro storico della città passano molte persone a bordo di monopattini.

Ad oggi nessuno comunque si è fatto avanti e le indagini della municipale continueranno nei prossimi giorni. Intanto si spera che le condizioni del 40 enne migliorino e possa uscire dal coma farmacologico.

