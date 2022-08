Nope: un mix tra western, fantascienza e horror per un finale holliwoodiano

Pubblicità

Se si vuole concludere questa estate 2022 al meglio, nelle serate di pioggia è assolutamente consigliata la visione al cinema dell’appena uscito “Nope“.

Si tratta di un film fanta-horror del 2022 scritto, diretto e co-prodotto da Jordan Peele. Peele, per chi non lo sapesse, ha già diretto “Scappa – Get Out” nel 2017 e “Noi” nel 2019. “Nope” è il primo film del genere horror ad essere stato girato con videocamere IMAX.

Jordan Peele e Daniel Kaluuya, hanno già collaborato in occasione di “Scappa – Get Out“, film che ebbe un successo incredibile e che vinse numerosi riconoscimenti e premi tra cui il Premio Oscar alla migliore sceneggiatura originale nel 2018. Nel cast troviamo anche Keke Palmer (Hustlers), Steven Yeun (The Walking Dead, Minari, The Humans), Barbie Ferreira (Euphoria).

Sotto alcuni aspetti, si percepiscono delle “vibes” in comune tra “Nope” e “Scappa – Get Out”. A prima vista, questo nuovo horror può far riaffiorare l’angoscia vissuta in “Scappa – Get Out”, ma per altri aspetti rimanda alle emozioni a al senso di impotenza vissuti guardando “La Guerra dei Mondi” di Spielberg.

“Alcuni individui che vivono in una gola della California, si ritrovano ad essere testimoni di una scoperta tanto incomprensibile quanto inquietante.” La trama può sembrare banale, ma di fatto non lo è.

Tutta la pellicola, alla fine, non è che un’immensa allegoria della pandemia che ci ha colpiti nel 2020. La minaccia che porta una perdita ed un guadagno: il reagire all’evento negativo come fanno gli animali, ovvero cercando una via per sopravvivere (possibilmente e preferibilmente guadagnandoci su nel caso degli umani), mantenendo sempre quell’illusione di avere il controllo della situazione anche quando non lo si ha.

