Moto contro camper sulla 240 della Maza, ferito un centauro 22 enne

Lo scontro è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 20 Agosto, intorno alle 14:15 lungo la strada statale 240 della Maza tra gli abitati di Vignole e Nago nei pressi della curva della ex discarica comprensoriale.

Per cause in corso di accertamento una motocicletta con a bordo un centauro 22 enne e un camper si sono scontrati facendo cadere a terra il motociclista.

Il 22 enne è stato subito soccorso da un’ambulanza dei sanitari del 118 arrivata sul posto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco arcensi.

Per i consueti rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Riva del Garda con il supporto della gestione della viabilità della Polizia di Stato rivana.

Il 22 enne dopo essere stato stabilizzato è stato portato all’ospedale di Arco in codice rosso. Il traffico in entrambe le direzioni è stato bloccato diversi minuti per consentire i soccorsi al centauro e i rilievi. Poi è stato fatto defluire a senso unico alternato con rallentamenti e code di diversi chilometri.