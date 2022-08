Morte Ilario Valentini, Coletti: «Fai buon viaggio grande uomo»

Pubblicità

Mentre gli ispettori del lavoro dell’Uopsal insieme ai Carabinieri di Cles stanno facendo luce sulla dinamica che ha portato ieri alla morte di Ilario Valentini, titolare dell’omonima ditta di Cles in via Degasperi l’intera valle di Non è sotto shock per l’ennesima vittima del lavoro.

Gli ispettori cercano di capire la causa della caduta del pesante telaio metallico che ha portato alla morte di Valentini e al ferimento di un giovane tirocinante 17 enne volontario dei vigili del fuoco che è ricoverato in ospedale non in pericolo di vita con alcune fratture e 30 giorni di prognosi.

Ilario Valentini, persona molto conosciuta in zona aveva dedicato oltre quarant’anni alla sua azienda e lo ha ricordato commosso l’amico Giovanni Coletti, presidente di Tama Aernova e della Fondazione Trentina per l’autismo in un post lanciato sulla sua pagina social: «Penso a Ilario grande lavoratore e un grande papà. Oggi per l’ultima volta volevi finire il lavoro la tua grande passione ti ha tolto la vita. Sono triste per la tua famiglia a cui esprimo sentite condoglianze che si ricordino di un bravo padre e marito. Fai buon viaggio grande uomo» – Scrive il Cavalier Coletti

Già nella giornata di ieri è stato dato il via libera da parte dell’autorità giudiziaria per il trasferimento della salma nelle camere mortuarie dell’ospedale di Cles.

Il funerale si terrà dopodomani, lunedì 22 agosto, alle 17 nella chiesa parrocchiale di Tuenno, paese dove era nato Valentini.

Lascia nel profondo dolore la moglie Angelika e i figli Claudia, Laura e Daniele