Matteo Salvini a Pinzolo: «Mai più Speranza e Lamorgese al governo»

Pubblicità

Pubblicità



Altri numeri quelli del 2018 e 2019 per la presenza di Matteo Salvini a Pinzolo. Allora furono oltre duemila a stringersi intorno al proprio leader dopo la «vittoria» che portò al primo governo Conte e, l’anno dopo alla caduta del governo rossoverde voluta appunto da Salvini che consegnò il paese nuovamente alle sinistre. Poi il resto è storia recente.

Nella prima festa della lega a Pinzolo del dopo pandemia, spostata nella piazza anzichè nel tradizionale tendone, il clima è molto tiepido e gli applausi nei confronti dei candidati e degli amministratori trentini timidissimi e quasi assenti.

Poi dal palco di piazza Carera sono intervenuti il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli e il sottosegretario all’ambiente Vannia Gava.

Pubblicità Pubblicità

A moderare la serata è stata chiamata la giornalista di skytg24 Gaia Mombelli che ha intervistato alle 18 il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e alle 18.30 il segretario della Lega Matteo Salvini.

Fugatti nel suo intervento ha sottolineato l’accordo fatto con il Patt e il mondo civico per le elezioni del 25 settembre puntualizzando che le elezioni politiche sono una cosa mentre quelle provinciali affrontano altre dinamiche.

All’arrivo di Matteo Salvini la piazza si è piano piano riempita con circa 800 persone hanno assistito al suo intervento. Incalzato da Gaia Mombelli il «Capitano» ha spiegato i punti fermi del programma della Lega.

Pubblicità Pubblicità



«Chi vota Lega – ha chiarito subito – vota per la flat tax al 15 % per gli imprenditori ma anche per i dipendenti, per la cancellazione della Legge Fornero e per la pace fiscale e soprattutto per la lotta contro la droga».

«Mai più Lamorgese e Speranza al governo» ha tuonato ancora, dopo aver ammesso che per gli italiani si attendono comunque mesi difficili.

Sulla pace fiscale ha ricordato che stanno arrivando 50 miloni di cartelle esattoriali a 15 miloni di italiani (1 su 4) dall’agenzia delle estrate e solo per gli anni 2016/2017. «Stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprese. È necessario far ripartire il nostro tessuto economico. Chiederemo lo stralcio al 20’%. Voglio uno Stato amico dei contribuenti»

Sulla legge Fornero a chi ricordava che costa troppo azzerarla e che quindi non si può fare Salvini ha risposto che «È la sinistra che dice che non si può fare nulla, lo diceva anche sugli sbarchi poi invece quando ero ministro dell’interno sono stati azzerati in 2 mesi»

Su quota 41: «Costa meno della metà del reddito di cittadinanza».

Incalzato sul reddito di cittadinanza ha risposto che «Chi non può lavorare deve essere aiutato dallo Stato. L’Italia che ho in testa infatti non abbandona nessuno. Se però rifiuti una sola offerta di lavoro addio al reddito di citttadinanza».

Parlando della delinquenza giovanile e delle baby gang Salvini ha osservato che è necessario insegnare di nuovo l’educazione a scuola auspicando anche la rientroduzione del servizio militare.

Alla domanda: È pronto per fare il premier? Salvini ha risposto di sì, «ma a deciderlo saranno gli italiani» – ha aggiunto

Non è mancata l’ennesima stoccata contro le sinistre: «quelli che accolgono i migranti in maniera selvaggia lo fanno per gonfiare il proprio portafoglio. Nel luglio di quest’anno sono sbarcati più migranti che in tutto il 2019 quando ero ministro dell’interno».

Sulla Guerra: «condanna ferma alla Russia, ma prima finisce questa guerra meglio è, per i bambini ucraini che non morirrano più e per le imprese italiane che sono sull’orlo del fallimento»

Oggi, a 36 giorni dalla data delle elezioni che potrebbero cambiare il nostro paese, da Pinzolo è partita la campagna elettorale della Lega in un clima strano, davanti a circa 800 persone per lo più turisti composti, senza i tradizionali cori, slogan, applausi, bandiere e apoteosi leghiste.

Sembra un’altra storia rispetto agli anni 2018 e 19, anche se stavolta il centro destra unito potrebbe davvero governare da solo superando anche il 50%. Alla fine in Trentino come nel resto d’Italia conterà il risultato delle alleanze e dei singoli partiti.