Brutta caduta nei boschi della valle di Fiemme, biker 43 enne trasportato al Santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



Tanta paura nella tarda mattinata di ieri, Venerdì 19 Agosto, in valle di Fiemme per un biker 43 enne che mentre stava percorrendo un sentiero in sella alla sua mountain bike nella zona di Bambesta, nei boschi che salgono verso malga Sadole nel comune di Ziano di Fiemme è caduto rovinosamente.

L’uomo è caduto finendo nella vegetazione del bosco. L’allarme è stato lanciato da altri bikers che erano assieme a lui.

In pochi minuti in valle di Fiemme è giunto l’elisoccorso atterrato nel campo sportivo di Ziano dove nel frattempo ad attenderli c’erano le squadre dei vigili del fuoco del posto, che hanno trasportato l’equipe sanitaria nel bosco per prestare le prime cure all’uomo.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto a supporto dei sanitari e dei vigili del fuoco anche il soccorso alpino della valle di Fiemme.

L’uomo dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Santa Chiara a Trento per le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso trentino le sue condizioni non sarebbero per fortuna gravi.