Auto contro guard rail e in testa coda sulla SS47 dopo le gallerie Martignano

L’incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 20 agosto sulla corsia in direzione Padova poco dopo la fine della galleria di Martignano.

Il conducente di una macchina appena uscita dal tunnel ha perso il controllo finendo contro il guard rail per poi andare in testacoda fermandosi al centro della carreggiata sulla corsia di sorpasso.

Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Rossa che hanno prestato le prime cure al conducente insieme alla squadra dei vigili del fuoco di Cognola che ha messo in sicurezza la zona.

Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno compiendo tutti gli accertamenti necessari per risalire alla dinamica dell’incidente. Il conducente dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al Santa Chiara per le cure del caso.

Il traffico in direzione Padova è rimasto bloccato per alcuni minuti per poi essere deviato sulla corsia di marcia.

