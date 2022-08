Assorbenti gratis a tutte le donne in Scozia: è il primo Paese al mondo. Come si stanno muovendo gli altri Paesi

Pubblicità

Dal 15 agosto in Scozia è entrata in vigore la legge sulla gratuità di assorbenti e altri prodotti legati al ciclo mestruale in varie strutture, come farmacie, centri di aggregazione, scuole e università.

Alla base della scelta, la difficoltà economica di molte donne, in particolare quelle più giovani, di accedere facilmente a questi prodotti indispensabili. Viene quindi fatto appello alla cosiddetta dignità del ciclo mestruale, un tabu e in molti casi ancora fonte di forte imbarazzo tra le donne giovanissime.

La promotrice della legge, Monica Lennon spiega che si tratta di una battaglia culturale iniziata nel 2019 che ha portato la Scozia oggi, ad essere il primo Paese al mondo a prevedere questa forma di tutela per le donne.

Molti Paesi stanno provando ad agire in questa direzione, come ad esempio il Brasile che ha appena approvato una misura simile, ma destinata solo alle donne in difficoltà. In Spagna poi, il Governo ha dato il via libera a un disegno di legge per un permesso retribuito di tre giorni durante il ciclo mestruale o a seguito di un’interruzione di gravidanza.

Manovra questa, già presente in Vietnam, Corea del Sud, Cina e Giappone dove le donne hanno diritto ad un congedo di tre giorni durante il ciclo. In Italia una proposta simile e mai portata a termine risale al 2016. Un accenno di iniziativa è stata fatta l’anno scorso, quando l’Iva sugli assorbenti è stata abbassata dal 22% al 10%, ma resta tra le più alte in Europa.

