Ladri in azione a Mattarello: non si può star tranquilli nemmeno a casa propria

Dopo il furto avvenuto a Canale di Pergine circa una settimana fa – furto nel quale un ladro era entrato in serata in un’abitazione approfittando del fatto che i proprietari stessero cenando in giardino – in Trentino sono stati registrati altri casi di malintenzionati intenti a cercare di entrare nelle case altrui.

L’aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine ha certamente scoraggiato molti malviventi, ma alcuni hanno comunque cercato di portare a termine qualche colpo.

Di recente, nella zona Antica Stella e asilo di Mattarello sono stati segnalati alcuni casi.

In uno, nella notte tra mercoledì e giovedì (verso le 1:30) vicino alla statale in zona “Antica Stella” – i ladri hanno accidentalmente svegliato il proprietario con una torcia per poi darsi alla fuga. Le finestre erano state lasciate aperte e la TV era accesa. I malviventi si sono arrampicati sul balcone utilizzando un tavolo da giardino. Fortunatamente, il colpo non è andato a buon fine.

Nel secondo furto segnalato, sempre a Mattarello, i ladri sono riusciti a far sparire alcune borse, portafogli e documenti, abbandonando poi per strada e nel vicino parco tutto ciò che non era di valore.

Probabilmente, questi malviventi approfittano di queste nottate fresche in cui capita di lasciare aperte le finestre per far passare un po’ di aria. Ora servono cautela e attenzione: non è possibile star tranquilli e al sicuro nemmeno a casa propria.

