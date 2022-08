Il Comune di Trento cerca tecnici per realizzare i progetti finanziati dal Pnrr

Pubblicità

Ingegneri, architetti, urbanisti, agronomi e geometri possono presentare domanda entro venerdì 9 settembre alle ore 11. Otto i posti a tempo pieno o part time

Il Comune di Trento cerca architetti, ingeneri, un urbanista, un dottore in scienze forestali o agrarie e ancora geometri o periti da assumere a tempo determinato per lavorare (prevalentemente ma non solo) ai progetti europei o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In tutto sono otto i posti a disposizione: sei per funzionario tecnico, riservati ai laureati, due per assistente tecnico, riservati ai diplomati.

A seconda delle competenze, i neo assunti si occuperanno per esempio di progettazione, direzione lavori, collaudi, indagini geologiche e sismiche, operazioni di bonifica e di altre attività tecnico-operative legate alla realizzazione dei singoli progetti.

In futuro l’Amministrazione comunale potrà riservare il 40 per cento dei posti messi a concorso al personale che abbia lavorato presso il Comune di Trento per almeno 36 mesi con riferimento ai progetti del Pnrr.

La domanda deve essere presentata entro le ore 11 di venerdì 9 settembre. Entro il 16 settembre verranno pubblicate sul sito del Comune le date dell’eventuale test di preselezione o della prova orale. L’assunzione a tempo determinato potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale e, per le figure legate al Pnrr, avrà scadenza entro il 31 dicembre 2026. Il servizio sarà al massimo di 36 mesi per gli assunti che seguiranno la realizzazione dei progetti europei. Il bando completo è disponibile a questo link