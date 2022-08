Guerra ucraina: la diplomazia prova a ripartire con Erdogan e Mosca apre ad incontro Putin-Zelensky

Pubblicità

Si è concluso a Leopoli l’incontro tra Guterres, Zelensky ed Erdogan che rinnova l’invito e la propria disponibilità ad ospitare un incontro di pace per un “cessate il fuoco”. Il portavoce dell’Onu, Gueterres però spegne gli entusiasmi e ammette che i negoziati concreti sono ancora piuttosto lontani.

Della stessa opinione anche il presidente ucraino Zelensky: “Niente pace senza il ritiro dei russi”. Questo, nonostante da Mosca è arrivata la notizia di una possibile apertura ad un incontro Putin – Zelensky, anche se il Presidente russo chiarisce: “Non demilitarizzeremo l’area”

La proposta di un incontro diretto tra i due leader potrebbe aprire ad un atteggiamento più morbido nei confronti di Kiev, rispetto alle scorse settimane.

La notizia è arrivata dall’emittente televisiva nazionale turca Cnn Turk, secondo la quale il Presidente russo, Putin durante il vertice dello scorso 5 agosto, avrebbe lasciato intendere di poter incontrare Zelensky di persona.

Ovviamente la notizia è stata seguita da un chiarimento del Cremlino: “In primo luogo, i leader possono discutere e determinare una tabella di marcia» per porre fine alla guerra. «In seguito, le delegazioni possono iniziare a lavorare per mettere in pratica questa tabella di marcia”.